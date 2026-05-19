Niubó emmarca la nova proposta als sindicats en el «realisme» i critica les «demandes maximalistes»

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha rebaixat les expectatives sobre la proposta d'acord que farà arribar aquest mateix dimarts als sindicats, amb qui mantindrà una reunió dimecres a dos quarts de sis de la tarda per intentar reprendre les negociacions. En la comissió d'educació al Parlament, la titular de la cartera ha deixat clar que la seva proposta -la qual encara no han enviat- "s'emmarca perfectament" en l'acord ja assolit amb CCOO i UGT i "manté intacta" la voluntat que "l'inspira": "Atendre la complexitat present a les aules amb més professionals i més recursos". En aquest sentit, Niubó també ha demanat "distingir" què es pot fer ara i què s'haurà de continuar treballant en els cursos vinents.
La consellera d'Educació ha reiterat la seva mà estesa per dialogar amb els sindicats, però ha dit que això ha d'anar acompanyat de "realisme". En aquest sentit, ha expressat que volen arribar a acords amplis, però ha defensat que aquests han de ser "viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin dur a terme": "Aquest Govern continuarà treballant en l'espai d'entesa, però el sistema educatiu no pot quedar bloquejat mentre no arriba el consens. Desplegarem l'acord assolit amb diligència, des del consens i el diàleg, no des de les demandes maximalistes", ha argumentat Niubó en la seva intervenció a la comissió parlamentària.
En la seva compareixença, en la qual no ha avançat detalls sobre el contingut de la proposta que faran arribar avui mateix als sindicats, Niubó s'ha limitat a recitar fil per randa les bondats del pacte signat amb les organitzacions sindicals minoritàries. Pel que fa a la qüestió salarial, un dels principals esculls en les negociacions entre docents i administració, la consellera ha recordat que l'acord ja signat "incorpora una millora del complement salarial específic del 30% i una compensació de pernoctacions de colònies i sortides". En aquest sentit, Niubó s'ha tornat a referir als 2.000 milions d'euros destinats al desplegament d'aquest pacte i l'ha definit com un acord "sense precedents". A partir d'aquesta base, tal com ha deixat clar la consellera, s'emmarca la proposta que enviarà als sindicats.
La presència de Mossos a les escoles
L'altre gran tema que ha centrat la compareixença de la consellera d'Educació ha estat el programa pilot per incorporar agents de paisà dels Mossos d'Esquadra a les escoles. La titular de la cartera ha defensat que la convivència als centres no es construeix "des de la coerció", sinó "des de l'acompanyament i la confiança": "En aquesta tasca les figures socioeducatives, especialment, desenvolupen un paper imprescindible, i això el Govern ho reconeix plenament", ha defensat Niubó, que remarca que no ho fan només des del discurs, sinó que també sobre el paper, amb l'acord amb CCOO i UGT.
Tal com ja han deixat clar en diverses ocasions -tant la mateixa consellera com el president de la Generalitat, Salvador Illa-, aquest programa neix de la "voluntat d'escoltar el territori". Niubó fa referència a la petició d'alguns serveis territorials -el Baix Llobregat, concretament- de posar en marxa un programa de col·laboració amb la policia catalana. La consellera també ha aprofitat l'oportunitat per refermar el compromís amb Interior i tancar files amb la resta de l'executiu sobre la infiltració policial en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris: “Confiem plenament en la diligència d’interior i dels mossos per dur a terme una situació així no es repeteixi”, ha asseverat la consellera, que ha passat de puntetes per sobre la polèmica i només li ha dedicat uns pocs minuts de la intervenció.