L'AP-7 reobre parcialment en ambdós sentits al Penedès mentre es retiren dos camions incendiats

L'AP-7 s'ha aixecat aquest dimarts encara molt afectada a Castellet i la Gornal (Alt Penedès), on el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat treballen per retirar els dos camions incendiats després d'una col·lisió la tarda d'aquest dilluns que no va provocar ferits. Trànsit ha informat que s'han reobert dos carrils en sentit sud i un en sentit nord, però la magnitud de l'incendi i el tonatge dels vehicles implicats dificulten les tasques de reobertura completa.
Segons ha explicat a l'ACN el director de Trànsit, Ramon Lamiel, un dels camions duia esprais, que es van inflamar a causa del fregament. Aquestes flames són les que es van estendre tant als camions com al marge dels voltants i van provocar diverses explosions. Els Bombers van activar 15 dotacions i, en un principi, els Mossos van tallar la carretera en ambdós sentits.
Lamiel ha afegit que un cop l'incendi ha quedat extingit, es treballa per retirar els dos vehicles amb grues, abans de netejar la via. Un dels dos vehicles transportava els esprais esmentats, i l'altre, rajoles, i l'objectiu és que l'AP-7 torni a estar operativa en sentit nord durant el matí.
La via va acumular fins a cinc quilòmetres de retencions en ambdós sentits i Trànsit recomana la C-32, de pagament, o l'N-340 com a possibles vies alternatives. El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de noranta trucades alertant de l'incendi. Al seu torn, Protecció Civil ha desactivat el Pla especial d'emergències per accidents en transports de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (Transcat).