Mestres i famílies fan pinça contra Niubó en una setmana clau per al futur de les negociacions

Ni la pluja ha frenat les reivindicacions del professorat. La vaga educativa d'aquest dilluns, convocada per al personal del Barcelonès i del Consorci d'Educació de Barcelona i que ha tingut un seguiment similar a les anteriors jornades, ha donat el tret de sortida a una nova setmana d'aturades. Una setmana, però, especialment clau per al futur de les negociacions educatives, ja que hi conflueix la reunió entre els sindicats i la consellera d'Educació, Esther Niubó, amb la recta final dels pressupostos d'Illa. La trobada entre mestres i conselleria se celebrarà dimecres a la tarda -un dia més tard del previst per motius d'agenda-, mentre que està previst que els comptes catalans se segellin també al llarg d'aquesta setmana. En qüestió de dies, doncs, una de les vies dels sindicats per forçar Niubó a acceptar les seves reclamacions podria quedar tancada.
Davant aquest calendari atapeït, els sindicats de la vaga intenten fixar el suport parlamentari a les seves reclamacions. Aquest mateix matí, el sindicat majoritari, USTEC, ha fet arribar una carta a tots els diputats de la cambra catalana per exigir que "els pressupostos donin resposta al conflicte educatiu": "El Parlament no pot afegir-se a la llista d’actors que ignoren el clam educatiu que es viu aquests dies als carrers de Catalunya. El país necessita una aposta decidida per l’educació pública, i aquesta aposta ha de tenir una traducció pressupostària suficient", argumenten des del sindicat majoritari.
En aquest sentit, també demanen als diputats que no facilitin "uns comptes que no incorporin les partides necessàries per assolir aquests reptes compartits": "Els pressupostos han de servir per resoldre el conflicte, no per deixar-lo enquistat", asseveren des d'USTEC, que es mostren disposats a negociar amb les formacions de la cambra per aconseguir una "sortida justa, sòlida i de país". Un suport que, teòricament, ja havien lligat en una trobada prèvia, però que ara consideren que trontolla després dels acostaments d'ERC i Comuns al Govern. Els sindicats, doncs, s'aferren al Parlament per intentar resoldre el conflicte mentre esperen que la conselleria els faci arribar una proposta per escrit abans de la reunió de dimecres a la tarda.
Les famílies també afegeixen pressió
En paral·lel als sindicats, aquest matí les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) han demanat per carta a la consellera d'Educació que escolti els docents i negociï "amb voluntat política real i compromisos concrets" per solucionar el conflicte actual. En la missiva, l'entitat critica el "menyspreu" del Departament d'Educació cap als professionals que fa mesos que es mobilitzen i afirma que aquesta actitud "contrasta amb la rapidesa amb què arriba a acords per reforçar l'escola concertada i renovar concerts educatius": "Quan el personal docent denuncia que així no pot continuar, el Departament té l'obligació d'escoltar. I això implica deixar de tractar el conflicte com un problema d'ordre públic i començar a abordar-lo políticament", manifesta.
Segons l'aFFaC, la realitat actual de l'escola pública és de "manca de recursos, sobrecàrrega, absència d'un model d'aula que garanteixi la codocència i l'atenció a la diversitat, burocratització i anys de polítiques que han afavorit l'expansió i blindatge dels concerts educatius". També defensen que l'escola inclusiva -una de les reivindicacions que es presenta com un potencial desllorigador del conflicte- no és una aspiració de futur, sinó un compromís ja adquirit per part del departament. D'aquesta manera, doncs, reclamen a la conselleria que hi destini més recursos: "És necessària una aposta clara, sostinguda i dotada de recursos per fer efectiu aquest dret a tots els nivells educatius", mantenen des de l'associació de famílies.
Els sindicats acusen Educació de buscar el "desgast" del col·lectiu
Els sindicats de la vaga educativa s'han mostrat contundents amb la posició negociadora de la conselleria, a qui acusen de buscar el "desgast" del col·lectiu dilatant al màxim els calendaris de negociació. Les organitzacions sindicals reclamen a Educació que els faci arribar "ja" una proposta per escrit que situï la negociació de "tots els punts" i que permeti "anar més enllà dels marges" de l'acord actual signat amb CCOO i UGT. Sobre l'endarreriment de la trobada, la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, ha lamentat que "mai es compleixen els calendaris" i ha dit que no veia relació entre que s'hagi d'endarrerir un dia la reunió i també se'ls enviï més tard la proposta negociadora, ja que ha assegurat que si arribés aquest dilluns tindrien més marge per treballar. La proposta, però, arribarà dimarts.
Per la seva banda, el secretari general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, ha acusat el Govern d'actuar de forma "irresponsable" i de voler jugar al "desgast" de la mobilització. "Estem en la segona setmana de vagues, vindrà una tercera, quan posaran sobre la taula una oferta substancial?", s'ha preguntat. La portaveu de la CGT, Ingrid Chavarria, en aquesta mateixa línia, també ha dirigit el seu missatge als grups parlamentaris, a qui ha demanat que "facin pressió per tenir uns pressupostos educatius, en comptes d'uns pressupostos repressius".
Marc Martorell, de la Intersindical, ha criticat la "hipocresia" d'alguns grups parlamentaris, que ha assegurat que els havien mostrat el seu suport explícit a les protestes -en la reunió que van mantenir el divendres 8 de maig amb Junts, ERC, Comuns i CUP- i ara "sembla que avalaran uns pressupostos que no tenen en compte les reivindicacions del sector educatiu". Amb tot, doncs, els docents es mostren especialment contundents amb els socis preferents d'Illa, però també busquen el suport de les altres formacions de l'oposició, per encarar les negociacions en aquesta setmana clau. Mentrestant, però, Educació s'aferra als "marges" de l'acord i s'emplaça a la reunió de dimecres. El contingut de la proposta, encara desconegut pels sindicats, serà determinant per veure el futur de les negociacions.