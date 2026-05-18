La reunió entre els sindicats i Niubó s'ajorna per problemes d'agenda

Setmana clau per a les negociacions entre els sindicats de la vaga i la conselleria d'Educació. Després del fracàs de la reunió de dijous passat, la primera trobada per acostar posicions en ple cicle de vagues, ambdues parts es van citar aquest dimarts per reprendre les converses i intentar desencallar la situació. Els sindicats exigien una "proposta concreta" per part d'Educació com a condició per seure a negociar, mentre que des de l'administració es van comprometre a fer-la arribar abans de la trobada. Finalment, però, la reunió no se celebrarà aquest dimarts.
Tal com confirmen fonts de la conselleria a Nació, la reunió entre sindicats i la titular de la cartera se celebrarà aquest dimecres per motius d'agenda. Tal com indiquen, la consellera Niubó volia ser-hi "sí o sí" dins la reunió, motiu pel qual s'han vist obligats a refer els calendaris previstos, ja que dimarts al matí compareix al Parlament en la comissió d'educació per donar explicacions sobre l'estat del conflicte educatiu -i també per la infiltració policial en una assemblea docent.
A més, a la tarda també hi ha sessió a la cambra catalana, on la consellera té interpel·lacions a petició de Junts. Per aquest motiu, doncs, la reunió passarà a dimecres a la tarda, malgrat que no s'ha acabat de concretar l'hora. Les mateixes fonts indiquen que, previsiblement, la trobada podria començar a partir de les cinc de la tarda, però encara han de perfilar el calendari de la consellera de les pròximes jornades. Sigui com sigui, la reunió entre els sindicats i Niubó se celebrarà en les pròximes quaranta-vuit hores.
Una proposta per desencallar la situació
Un dels elements clau per a desencallar el conflicte educatiu és rebre una "proposta concreta" i per escrit per part de la conselleria abans de reunir-se. De fet, aquesta és una de les condicions mínimes fixades pels sindicats del sector per seure a la trobada. Segons indiquen fonts sindicals, des d'Educació asseguren que els faran arribar una proposta per escrit aquest dimarts -cosa que entra en els terminis marcats pels sindicats després de l'ajornament de la reunió per motius d'agenda. En cas que aquesta proposta no acabés arribant, els sindicats podrien renunciar a seure en la trobada de dimecres.