Els docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família en una nova jornada de vaga a Barcelona

Més de 150 docents han bloquejat aquest dilluns l'entrada a la Sagrada Família pel carrer Marina amb una seguda davant de la façana del Naixement. L'acció s'emmarca en la nova jornada de vaga al Barcelonès, en un dilluns en què arrenca una altra setmana d'aturades generals al sector educatiu.
La protesta ha impedit que el temple obrís portes a les 9 hores, com estava previst, i la basílica ja ha anunciat que retornarà els diners als visitants que havien comprat una entrada. L'acció ha començat una hora abans, a les 8 hores, quan un grup de docents ha començat a asseure's a l'entrada. Poc després, una cadena humana entre el temple i l'escola la Sedeta ha portat taules i cadires escolars fins al punt de la concentració, on s'hi ha sumat més gent, per recrear una aula en una acció de protesta.
Els Mossos d’Esquadra han desplegat un dispositiu de control amb furgonetes i agents antiavalots davant l'entrada on s'ha produït la seguda i algunes de les cantonades del perímetre del temple. Els agents han registrat i identificat almenys un dels participants i li han requisat el material pirotècnic li sobresortia de la motxilla.
Els manifestants han portat les característiques samarretes grogues i han fet càntics contra la política educativa del Govern i la consellera d'Educació, Esther Niubó. "Niubó, Niubó, tu sí que cobres massa", han clamat. A més, han aprofitat l’escenari de la protesta per denunciar la massificació turística i els recursos que es destinen a aquest model mentre, alerten, empitjoren els serveis públics.