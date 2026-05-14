La represa de les negociacions entre Niubó i els sindicats naufraga: «La proposta d'avui és un insult»

La reunió exprés entre els sindicats crítics amb la conselleria i Esther Niubó ha acabat sense entesa i abans del previst. Els docents han entrat al Departament d'Educació, a Via Augusta, a tres quarts de deu del matí i, una hora i vint minuts després, han donat per finalitzada la trobada. Tal com indiquen des dels sindicats, la proposta que ha posat sobre la taula la titular de la cartera d'Educació no ha convençut els representants del professorat, motiu pel qual no hi ha hagut cap acord. Les dues parts s'han citat de nou dimarts vinent per reprendre les negociacions, tot i que no han confirmat ni hora ni lloc, i confien que l'administració els dugui una nova proposta.
En sortir de la trobada, la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, ha detallat que la trobada ha acabat sense acord. Les posicions entre les dues parts continuen allunyades. Segura manté que la consellera ha vingut sense una proposta concreta per començar a desencallar el conflicte obert. Ha reiterat el discurs que ja ha donat a conèixer, on només es parlarà d'inclusiva. "La proposta s'hauria d'haver dut a terme abans", apunta la portaveu del sindicat majoritari. Segura treu pit de l'esforç del sindicat en matèria d'inclusiva, i es mostra molt disposat a parlar-ne, però lamenta que la conselleria deixa de banda la qüestió salarial: "Li hem demanat que dimarts vinent que porti una proposta que situï també el tema salarial. No hi renunciarem", ha exclamat.
També recorda que l'augment fixat en l'acord és insuficient: "En quatre anys, la inflació no es mantindrà congelada", apunta. Si la proposta que els facin arribar dilluns no els convenç, dimarts no es reprendran les negociacions. En aquest sentit, el secretari general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, lamenta que per "enèsima vegada" han pogut constatar, des del seu punt de vista, que el Govern "viu instal·lat en una realitat paral·lela". El representant sindical lamenta que la proposta d'avui en matèria inclusiva deixa de banda la secundària. Si la proposta de dilluns no convenç, des del sindicat Aspepc exigiran la dimissió de la consellera Niubó.
Qui s'ha mostrat més contundent amb el plantejament de la reunió d'avui ha estat la secretaria general de la CGT, Laura Gené, que ha titllat la proposta presentada per la conselleria "d'insult": "La proposta que ens han fet avui és un insult", ha reblat la representant sindical. Lamenta la manca de concreció de les mesures presentades, i la falta d'un calendari establert per abordar les diferents reivindicacions sindicals. Dos condicions que consideren imprescindibles per seguir negociant. De la mateixa manera que la resta de sindicats, des de la CGT avisen que, si la proposta que els faci la conselleria dilluns no els convenç -en cas que arribi-, tampoc acudiran a la trobada de dimarts. De moment, doncs, la pilota es troba a la teulada del Govern.
Educació s'aferra als "marges" de l'acord amb CCOO i UGT
Després de la trobada amb els sindicats, en unes breus declaracions a la premsa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, s'ha aferrat als "marges" de l'acord signat amb CCOO i UGT per desencallar el conflicte: "Farem tot el possible per trobar les vies de solucions i explorar els marges de l'acord de país", ha asseverat Giménez, que manté que en els 2.000 milions d'euros establerts en el pacte hi ha "marge" de maniobra. Ara bé, a preguntes de la premsa, el secretari de millora educativa no concreta si aquests marges s'emmarquen dins els 2.000 milions, o fora. És a dir, no concreta si és possible habilitar més recursos a banda dels ja establerts.
Des de la conselleria també mantenen l'escola inclusiva com la principal via d'entesa amb els sindicats. És per aquest motiu que Giménez ja ha avisat que, en la proposta que els traslladaran la setmana vinent, s'ampliarà encara més el nombre de dotacions en aquesta matèria. Pel que fa a la qüestió salarial -a la que es refereixen com a "millora de les condicions laborals"-, el secretari de millora educativa de la conselleria manté manté que "hi ha marge en l'acord de país" per parlar-ne. No obstant, no ha donat més detalls al respecte.
Els sindicats de l'acord mantenen la mà estesa
Per la seva banda, la responsable de la pública de CCOO, Ester Vila, ha celebrat que s'han pogut tornar a trobar amb tots els sindicats: "L'objectiu d'avui era començar a parlar de com resolem el conflicte", que ha reiterat la mà estesa a la resta de sindicats a "sumar-se" a l'acord signat amb UGT i Educació. Afirma que "hi ha la voluntat de treballar en més recursos i una millora salarial" i els demana subscriure's al pacte ja signat. En clau d'inclusiva també destaca la importància d'agilitzar les mesures a curt, mitjà i llarg termini: "La conclusió és que hem acabat acordant amb el Departament que dimarts ens trobarem per començar a treballar d'una forma més intensa", argumenta Vila.
En aquesta mateixa línia, la portaveu d'UGT, Lorena Martínez, insisteix que continuaran treballant en les comissions de desplegament de l'acord: "La gent demana mans i recursos, i és el que la consellera ha traslladat avui mateix", argumenta. Des d'UGT mantenen que des del moment de la signatura del pacte han estat treballant intensament per desplegar-lo, motiu pel qual els primers aspectes de l'acord ja s'haurien de començar a notar des de l'1 de setembre. Dimarts vinent, malgrat les actuals posicions allunyades, totes les parts es tornaran a trobar per intentar desencallar el conflicte. Cal, però, que hi hagi una proposta ferma i concretada per part del Govern.