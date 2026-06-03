Brussel·les rebutja l'obligació d'etiquetar en català: «Aixeca barreres per a les empreses»

La Comissió Europea ha picat el crostó el govern espanyol per l'obligació d'etiquetar en català. El problema, però, per a Brussel·les, no és no fer-ho, sinó tot el contrari. L'executiu comunitari avisa l'Estat que obligar les empreses a etiquetar els seus productes en català "aixeca barreres". En d'avaluació econòmica i social d'Espanya que la Comissió Europea ha presentat aquest dimecres a la tarda, l'organisme alerta que les "diferents normatives" autonòmiques poden suposar un problema per a la integració dels mercats europeus.
"Les diferències en les normatives regionals augmenten els costos de compliment i creen obstacles per les empreses que operen entre regions i des d'altres països de la UE", indica l'executiu comunitari en l'informe. Entre les normatives que assenyala Brussel·les, hi ha "l'obligació d'etiquetar els productes tant en espanyol com en la llengua regional corresponent". En l'informe de recomanacions per Espanya, la Comissió Europea també qüestiona que hi hagi normatives que només s'apliquen en algunes comunitats autònomes, i no a tot l'Estat. En aquest sentit, Brussel·les assenyala directament l'impost que Catalunya aplica sobre les begudes ensucrades, i que no existeix a altres comunitats autònomes.
A més, en referència a les begudes ensucrades, la Comissió Europea es mostra especialment contundent: "Persisteixen les barreres al comerç de mercaderies, per exemple, en matèria d'envasat i etiquetatge. Les diferències normatives entre les diferents comunitats autònomes espanyoles augmenten encara més els costos de compliment i creen obstacles per a les empreses que operen entre regions i des d'altres països de la UE, fet que redueix les opcions dels consumidors i encareix el preu", afegeix l'executiu comunitari.
Avaluació semestral
L'advertència de Brussel·les sobre l'obligatorietat d'etiquetar en català està recollida dins l'avaluació econòmica i social presentada aquest dimecres en què, entre d'altres, la Comissió Europea ha instat Espanya a revisar l'IVA reduït a l'hostaleria i la restauració pel "gran impacte" pressupostari del gravamen i el "limitat" efecte redistributiu que té. Segons, Brussel·les l'Estat té una "creixent dependència" a la fiscalitat laboral, motiu pel qual demana el govern espanyol augmentar la pressió fiscal en àmbits com el consum, on Espanya està molt per sota de la mitjana europea.