"Menys policia, més educació". Aquest ha estat un dels càntics més sonats de la manifestació unitària de mestres, professors, personal d'atenció educativa i famílies, entre d'altres, que ha desbordat el centre de la capital catalana. La Via Laietana i la plaça de Sant Jaume s'han omplert de gom a gom en la primera envestida del mes de vagues en què s'aboca l'escola catalana. "Hem tornat a fer història", exclamaven els manifestants. Segons els sindicats, la protesta ha aplegat 80.000 persones. La Guàrdia Urbana, per la seva banda, rebaixa l'emoció a 26.000 persones. Sigui com sigui, la imatge era força similar a la de la vaga del passat 20 de març, l'última d'aquesta magnitud. I, com en les últimes ocasions, també s'han repetit els ja habituals talls a les carreteres.
Malgrat les similituds entre les dues protestes, el context actual és lleugerament diferent. La crisi educativa ja no només afecta una conselleria, sinó que s'ha dispersat en dues carteres arran de la infiltració policial de dues agents de paisà en una assemblea docent de Barcelona. De fet, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran demà davant el Parlament per donar explicacions. En aquest clima de tensió creixent, mestres i professors també reclamen respostes i exigeixen "més finançament" per a l'escola.
La "marea groga", tal com l'han definit alguns mestres, s'ha mostrat molt contundent amb el Govern, que continua enrocat defensant l'acord signat amb CCOO i UGT. Un acord que els sindicats impulsors de la vaga consideren del tot insuficient: "És una traïció", s'ha pogut sentir en reiterades ocasions durant la manifestació, que ha transcorregut des de la plaça Urquinaona per la Via Laietana fins a les portes del Palau de la Generalitat. "Negociació no n’hi ha hagut, el que s’ha fet ha estat un pacte per l’esquena amb dos sindicats minoritaris", ha criticat Mireia Bonilla, docent l'Institut Baix Empordà de Palafrugell. Quan els manifestants ja feia estona que omplien la plaça de Sant Jaume, una riuada de mestres continuava desfilant pel recorregut de la protesta. El centre de Barcelona ha quedat completament desbordat.
Els sindicats crítics aniran a la mesa de dijous
"Volem que la consellera que ens porti una proposta per negociar", ha reblat la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, abans de començar la protesta. Alguns sindicats, com Professors de Secundària, volen elevar les converses directament amb presidència, i citen al president de la Generalitat, Salvador Illa, com a principal interlocutor per desencallar el conflicte, ja que consideren que la consellera Niubó ha quedat desbordada. De fet, han demanat la seva dimissió. Independentment de l'interlocutor, però, tots els sindicats han coincidit que cal que el Govern presenti una proposta per seure a negociar. I, mentre l'executiu s'enroca, les vagues van en augment.
La secretària general d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, per la seva banda, ha volgut deixar clar que les vagues "no són només pels sous". "Disset dies de vaga, tot un curs de jornades de mobilitzacions no són només pels sous", ha declarat davant dels mitjans abans de començar la manifestació. Gené ha assegurat que el que hi ha és una situació d'"emergència educativa" i ha reclamat abaixar urgentment les ràtios a totes les etapes, més recursos per a la inclusiva i per a l'estructura del sistema i més estabilitat laboral i de plans educatius; així com la millora de les condicions salarials.
La secretària general d'Ensenyament de la CGT ha avançat que dijous aniran a la mesa convocada per Niubó i que ho faran "amb moltes ganes d'escoltar i trobar solucions". Ha afegit, però, que fa falta que el Govern hi vagi amb la mateixa voluntat, i amb "calendari i propostes concretes". "Això és insostenible, és insostenible per a l'educació, però comença a ser insostenible per al seu Govern", ha dit dirigint-se a la consellera. Des de la Intersindical, Marc Martorell, ha destacat que la mobilització compta amb el suport d'altres col·lectius de treballadors i de la comunitat educativa. "No ens estem manifestant només per les condicions laborals, sinó que ens estem manifestant i lluitant per un model de país", ha reivindicat.
La xifra d'USTEC divideix els docents
Aquest mateix matí, Segura ha posat preu a desconvocar la vaga: un increment salarial d'entre 400 i 500 euros bruts mensuals. "És una proposta que podria posar-se sobre la taula i veure si el col·lectiu la considera acceptable, perquè amb això revertim una situació d'injustícia salarial", ha dit al diari ARA. Ara bé, cal tenir clar que, en cas que Educació acceptés una proposta d'aquesta mena -de moment ho ha descartat, titllant-la de "maximalista"-, l'acord s'hauria de sotmetre a consulta de tots els docents, tal com han deixat clar els sindicats de la vaga.
Tot i que és només una proposta, alguns docents recelen que la portaveu d'USTEC hagi posat xifres a una possible desconvocatòria de les protestes, ja que consideren que és un "error" rebaixar la seva exigència inicial -que era d'un increment del 100% de complement específic, que equival a uns 700 euros bruts mensuals més- abans de reprendre les negociacions amb el Govern: "Han posat una xifra minimalista abans de tornar a seure a negociar", comenten alguns professors. D'altres, però, sí que veuen bé posar més concreció en aquests aspectes i recorden que "encara hi ha molt marge de negociació". Segura recorda que és un punt mig entre la posició de l'executiu, que manté que l'increment ha de ser de 200 euros mensuals, i la seva posició inicial, dels 700 euros.
Malgrat la lleu divisió d'opinions sobre l'estratègia negociadora dels sindicats, la "marea groga" es continua mostrant unida. La manifestació d'aquest dimarts ha estat la primera demostració de força del col·lectiu en aquest nou cicle de vagues, però, si no canvia la posició del Govern, no serà l'última. Dijous els sindicats crítics amb la conselleria es trobaran amb la titular de la cartera en aquesta nova mesa sectorial, en la qual també hi participen els dos sindicats signants de l'acord. Serà una trobada per calibrar l'estat del conflicte i avaluar si és possible desescalar la crisi abans que es produeixin les disset vagues convocades durant el mes de maig. De moment, les dues postures continuen allunyades.