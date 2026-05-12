Parlon i Trapero compareixeran aquest dimecres al Parlament pel cas dels mossos infiltrats

El Govern donarà les primeres explicacions públiques pel cas de les infiltracions policials en assembles de professors. Ho faran la consellera d'Interior, Nuria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en una compareixença extraordinària a la comissió d'Interior del Parlament aquest dimecres. Els grups de Junts, ERC, els Comuns i la CUP han demanat el cessament del cap de la policia catalana, però la consellera ha tancat files mentre que els Mossos han defensat aquestes pràctiques que l'oposició considera que traspassen "totes les línies vermelles".
La crisi estava circumscrita, primer, a l'àmbit de l'educació. Després, la prova pilot de posar agents de paisà a les escoles posava el focus, també, als Mossos. I, finalment, el problema s'ha escampat al Departament d'Interior per les infiltracions de policies en assemblees de docents. La situació, criticada de fa temps per l'oposició, ha fet un salt d'escala i tensa la relació entre Salvador Illa i els socis de la investidura. Això sí, tant ERC com els Comuns han deixat clar que la crítica política ha de ser compatible amb la negociació dels pressupostos sota l'argument que el cessament o no de Trapero no pot condicionar els recursos per a polítiques socials.
Els Mossos han admès de forma implícita que van infiltrar dos agents de la policia en una assemblea de professors de Barcelona que preparava alguns detalls de la vaga. A través d'un comunicat, van recordar divendres que la Comissaria General d’Informació té atribuïdes per llei “funcions específiques de recollida i tractament d’informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social”. L’objectiu explícit d’aquestes funcions, continuava el cos, és poder dur a terme “una valoració d’amenaces i riscos”. Així doncs, tot i no dir-ho de forma oberta, la policia admet que va enviar dos agents de paisà a una assemblea de professors per recaptar informació sobre les pròximes protestes.
Parlon defensa Trapero
Davant les exigències de l'oposició, Parlon ha tancat files amb Trapero i, com també va fer Illa, ha defensat la "professionalitat" del cos de Mossos d'Esquadra: "Vull reconèixer la tasca dels Mossos d’Esquadra enfront dels qui pretenen posar en dubte la professionalitat del cos. Reitero la meva confiança i la del conjunt del Govern en el director general de la Policia", va exclamar divendres en una piulada a les xarxes socials. Aquesta era la primera comunicació oficial de la consellera des que van sortir a la llum les presumptes infiltracions, que la policia confirma implícitament.
Posteriorment, aquest dilluns, Parlon va rebaixar el to i va anunciar que es valorarà “l’oportunitat i la proporcionalitat” de l’actuació dels Mossos. “Aquí probablement el que hem de valorar, que és el que farem en les properes hores, és l’oportunitat d’aquesta mesura, la proporcionalitat d’aquestes mesures, i a partir d’aquí prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s’ha pres aquesta decisió”, va apuntar. La consellera d'Interior, però, va refermar la confiança amb Trapero, “que no és qui ha pres una decisió operativa d’aquestes característiques”.
Sense influència en els pressupostos
El PSC insisteix que la negociació dels pressupostos va per una banda i les "situacions", com la d'educació o les protestes dels mestres, han d'anar per una altra via. En aquest sentit, la portaveu socialista i membre de l'equip negociador, Lluïsa Moret, va dir aquest dilluns que les negociacions se centren en "grans temes del país" i no incorporen "altres decisions" que ha de prendre el Govern, en referència a les demandes dels mestres. També des d'ERC veuen "difícil" poder incloure partides en aquest sentit, però sí que situen les infraestructures del sistema educatiu, que en molts casos no reuneixen les condicions. En tot cas, la crisi educativa no condiciona els pressupostos.
Junts i CUP carreguen contra ERC i Comuns
I això ha tingut els retrets de Junts i la CUP. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat ERC i els Comuns de ser "corresponsables" de les infiltracions per no trencar les negociacions amb el Govern per aprovar els pressupostos. "No entenem com amb una mà demanen cessaments i, amb l'altra, diuen que continuen negociant pressupostos com si no passés res", ha asseverat Sales. Al seu torn, el diputat de la CUP Xavier Pellicer ha titllat de "molt frívol" que ERC vulgui separar la negociació pressupostària de la petició de cessament de Trapero. Pellicer ha reiterat la petició a republicans i a Comuns de "congelar immediatament" les converses per aprovar els comptes fins que el Govern no doni una "resposta clara" a aquesta polèmica.