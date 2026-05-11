Parlon admet que cal revisar «la proporcionalitat i l'oportunitat» d'infiltracions policials com la de l'assemblea docent

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha anunciat aquest dilluns que en les pròximes hores es valorarà “l’oportunitat i la proporcionalitat” de l’actuació dels Mossos d’Esquadra dimecres passat, quan dues agents es van infiltrar en una assemblea docent on es preparaven accions per a les diferents vagues convocades a partir d’aquest dimarts.
“Aquí probablement el que hem de valorar, que és el que farem en les properes hores, és l’oportunitat d’aquesta mesura, la proporcionalitat d’aquestes mesures, i a partir d’aquí prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s’ha pres aquesta decisió”, ha apuntat.
Parlon ha recordat que el primer que va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ella mateixa va ser “expressar el suport” al cos de Mossos d’Esquadra i al director general de Policia, Josep Lluís Trapero, “que no és qui ha pres una decisió operativa d’aquestes característiques”.
“La confiança en el major existeix, ja ho vam dir, i en el cos també”, ha reblat. La consellera ha fet aquestes declaracions en el marc de la presentació de la nova estratègia de gestió forestal sostenible del Govern, al Bruc.