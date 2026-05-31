Illa exhibeix compromís amb la justícia davant dels problemes que travessa el PSOE

Salvador Illa ha assegurat aquest diumenge que els socialistes no tenen "cap por" de la justícia enmig de les investigacions per presumpta corrupció que afecten l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero . Durant la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, celebrada a Constantí, Illa ha reivindicat la confiança en les institucions judicials i ha enviat un missatge de fermesa davant les crítiques de la dreta i l'extrema dreta.
"Quan aquests dies es fa difícil creure en la justícia, nosaltres hi creiem", ha afirmat el president de la Generalitat, que ha admès que han estat unes "setmanes complicades" per als socialistes. Tot i això, ha assegurat que el partit no es deixarà intimidar: "Ni ens dobleguem ni ens rendim".
El líder de l'executiu ha afirmat que durant els darrers dies han hagut de sentir "coses molt dures" per part d'alguns sectors i s'ha preguntat "qui és aquesta gent que amb voluntat de fer mal ens està dient aquestes coses?", davant dels més de 200 militants i càrrecs electes reunits a Constantí. I, en aquest sentit, ha assegurat que si es comparen trajectòries polítiques, els socialistes "no surten mal parats".
Defensa de Sánchez i Zapatero
Illa també ha sortit en defensa de José Luis Rodríguez Zapatero i, especialment, del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Del líder socialista ha dit que és "un referent moral i de dignitat a Europa i al món" i ha acusat els seus adversaris polítics de voler erosionar les institucions. "Aquests que conceben la política com una conquesta del poder a qualsevol preu el que volen és erosionar les institucions. No ho permetrem. Nosaltres estem al costat del president Pedro Sánchez", ha afirmat.
El president català ha contraposat el projecte socialista a les formacions que, segons ha dit, aposten per "expulsar qui pensa diferent" i no situen la pau entre les seves prioritats. "S'ha d'estar cec per no veure que la convivència ha millorat a Catalunya i a Espanya", ha remarcat.
Els valors socialistes i la IA
En la seva intervenció, Illa ha fet una crida a la militància a mantenir-se fidel als "valors socialistes" en un context polític "complex" i ha reivindicat principis com la llibertat, la igualtat i la fraternitat, i ha advertit sobre els riscos d'un desenvolupament de la intel·ligència artificial sense controls democràtics. Segons el president, aquesta tecnologia no ha de servir "per restar llibertat i vigilar la gent" ni tampoc per augmentar les desigualtats socials en benefici d'un nombre reduït de grans empreses.
Agraïment a ERC i als Comuns
Illa també ha aprofitat la intervenció per reivindicar l'acció del Govern i l'estabilitat parlamentària a Catalunya. En aquest sentit, ha agraït públicament a ERC i als Comuns el suport als pressupostos que l'executiu espera aprovar les pròximes setmanes.
"Això és pensar en el bé comú, en l'interès general i en la pluralitat", ha afirmat. El president ha defensat que Catalunya no ha de "demanar permís a ningú per liderar Espanya" en matèria econòmica i s'ha mostrat convençut que al país li esperen "deu anys molt bons".
Reivindicació de l'acord amb els docents
Finalment, Illa ha tret pit de l'acord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, pendent ara de la votació dels treballadors. El president ha qualificat el pacte d'"històric" i ha assegurat que el seu Govern ha fet una aposta decidida per l'educació: "Feia anys que no s'hi havien posat recursos i que ningú s'havia ocupat de l'educació", ha afirmat. .