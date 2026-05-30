El govern espanyol portarà «com més aviat millor» la pròrroga de lloguers al Congrés

El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciat aquest dissabte que el govern espanyol tornarà a portar el decret de pròrroga de lloguers al Congrés "com més aviat millor". En un acte dels Comuns, Más Madrid, Esquerra Unida i Sumar a Barcelona, Bustinduy ha enarborat l'obra del govern de coalició amb el PSOE, partit al qual ha demanat "transparència i exemplaritat" davant les recents investigacions per suposada corrupció, així com més polítiques contra la crisi residencial.
Per altra banda, el ministre ha criticat que PP, Vox i Junts fessin decaure el decret de pròrroga de lloguers el passat 28 d'abril i que hagin votat contra mesures del govern. "No pot ser que tot el que hem guanyat per millorar la posició dels treballadors i treballadores a la nostra societat (…) s'ho estigui enduent una maquinària rendista que l'únic que fa és extreure riquesa i rendes de la classe treballadora", ha asseverat Bustinduy a la seu de l'ONCE a Barcelona, davant un públic conformat per quadres territorials dels Comuns, com l'alcaldessa d'El Prat de Llobregat, Alba Bou; líders històrics, com l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, o els diputats al Parlament. També hi ha assistit el secretari de Relacions Internacionals d'ERC, Adrià Guevara, i representants d'organitzacions socials i sindicals.
El ministre, acompanyat de la titular de Sanitat, Mónica García, i del de Cultura, Ernest Urtasun, ha lamentat l'actitud i el "projecte" de la dreta i la ultradreta al Congrés, en al·lusió al PP, Vox i Junts. Ha recordat el seu "no" -al costat d'altres grups parlamentaris- a projectes legislatius com una llei per prohibir les begudes energètiques als menors o un decret per frenar els preus de productes i serveis essencials en situacions d'emergència.
"No pararem fins a fer fora els rendistes"
Per altra banda, la ministra de Sanitat ha advertit que l'espai polític que conformen els Comuns, Más Madrid, Esquerra Unida i Sumar "no pararà fins a fer fora els rendistes" i els "especuladors" d'Espanya. "S'ha de construir i s'ha de regular. S'ha de posar un topall als preus, s'han de tancar els pisos turístics il·legals i s'ha de cruixir a impostos els fons voltor i els fons d'inversió", ha afirmat, entre aplaudiments del públic.
Una altra via per a la pròrroga dels lloguers
Tot i la derogació del decret de pròrroga de lloguers, ja fa tres anys que hi ha una altra via, més permanent i més sòlida a escala jurídica, que també ha passat més desapercebuda. Una opció que, sobre el paper, permetria allargar tots els arrendaments fins a tres anys, més enllà de la finalització del contracte. Segons la llei, l'única condició necessària és que el pis es trobi en una àrea declarada zona de mercat tensionat.
Ara bé, aquesta via no és aliena als debats jurídics. Els advocats del sector immobiliari posen en dubte que es pugui aplicar ja. Tanmateix, el govern espanyol, alguns experts en dret i juristes del moviment per l'habitatge opinen el contrari, i defensen que ja és plenament vigent. Totes les parts, però, coincideixen a dir que encara falta un posicionament dels tribunals que acabi de marcar jurisprudència. Així i tot, ja fa temps que es poden demanar i que poden allargar contractes d'inquilins a Catalunya.