La pròrroga dels lloguers cau definitivament al Congrés pel «no» de Junts, PP i Vox

L'aproximació d'última hora entre Sumar i Junts no ha estat suficient per arribar a un pacte sobre el decret que s'ha votat aquest dimarts al Congrés dels Diputats i que, entre altres mesures, inclou les pròrrogues obligatòries de dos anys dels lloguers que finalitzen entre 2026 i 2027. Així, la protecció dels contractes de lloguer decau. Ha tingut 37 dies de vigència i la posició del govern espanyol és que qui l'hagi demanat en aquest període de temps la podrà gaudir, malgrat la normativa ara desaparegui. Ara, però, ja no podrà demanar-la ningú més.
La realitat és que a la votació d'aquest dimarts no ha prosperat la convalidació del decret impulsat pel govern de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar). Els vots del PP, Vox i Junts en contra de la proposta han evitat la majoria necessària. Els juntaires subratllen que el text que s'ha portat a la cambra baixa espanyola no els permet introduir algunes de les seves iniciatives, com ampliar les ajudes fiscals als propietaris de pisos de lloguer i eximir de l'IVA als autònoms, un plantejament que també reclama la Unió Europea (UE). Així, Míriam Nogueras, la cap de files de Junts a Madrid, defensa que no es donen les condicions per votar-hi a favor.
En les darreres hores, el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de Sumar, ha deixat la porta oberta a cedir a les exigències de Junts i negociar algunes de les seves propostes amb un nou text que s'hauria de treballar pròximament. A les seves demandes hi ha matisos "acceptables", ha apuntat el ministre. Tanmateix, aquesta equació no inclou el PSOE, el grup majoritari del govern espanyol, de moment.
La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, en aquest cas del bàndol socialista, s'ha limitat a demanar a la majoria dels grups "que no pensin en el govern, sinó en els seus votants. Els votants del PP també viuen de lloguer i volen que els congelin i renovin el contracte". A banda, també ha dit que no "abaixaran els braços" quan el decret decaigui, sense concretar què li semblen les reclamacions de la resta de forces parlamentàries.