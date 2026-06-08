Bertrand Ndongo s'uneix a Vito Quiles i també rep una expulsió mínima del Congrés

Segon càstig confirmat per a la dupla d'agitadors ultres del Congrés. Bertrand Ndongo s'ha unit a Vito Quiles i ha rebut un càstig mínim de només tres mesos sense entrar al Congrés. La mesa de la cambra baixa espanyola, amb majoria del PSOE i Sumar, ha acordat aquest dilluns retirar l'acreditació de premsa durant aquest període a Ndongo per interrompre una roda de premsa de Sumar saltant-se els advertiments dels organitzadors. És la màxima sanció proposada pel lletrat instructor, que suggeria aplicar atenuants que han estat rebutjats, però que implica que Ndongo, igual que Quiles, podran entrar al Congrés al setembre.
A la seva última reunió, l'òrgan de govern del Congrés ja va acordar imposar una sanció de tres mesos a Quiles, però va deixar obert l'expedient de Ndongo, que treballa per al pseudomitjà Periodista Digital, donant-li 15 dies perquè presentés les seves al·legacions abans de la resolució definitiva. Això sí, tots dos ja estaven suspesos cautelarment per l'acumulació de denúncies en contra -vuit a Vito Quiles i tres a Ndongo- presentades per l'Associació de Periodistes Parlamentaris (APP) i pel PSOE, Sumar i Podem.
El passat desembre Quiles va gravar i difondre unes imatges de l'expresident José Luis Zapatero en una zona no permesa, uns fets que per l'òrgan constitueixen una infracció "greu". En el cas de Ndongo, la mesa proposa la mateixa sanció per haver interromput una roda de premsa, però li donava quinze dies per fer al·legacions en apreciar un possible atenuant perquè la compareixença va continuar. I la mesa del Congrés, amb els vots del PSOE i Sumar, ha escollit la màxima pena possible perquè no considera atenuada la gravetat dels fets.
Tant Quiles, que treballa per al pseudomitjà digital Estat d'Alarma (EDATV), com Ndongo, acreditat per Periodista Digital, acumulen gairebé una desena de denúncies per incomplir diferents normes del reglament del Congrés, que es va modificar recentment per introduir un règim sancionador especial per a informadors. Aquestes denúncies s'han anat veient al Consell Consultiu de Comunicació Parlamentària (CCCP) del Congrés, en què tenen vot diputats de tots els grups -excepte PP i Vox que van renunciar a ser-hi- i que ara ha proposat expedientar-los per diferents episodis.
La mesura, segons detallen fonts del Congrés, arriba després d'un creixement "exponencial" de les denúncies contra els agitadors. En les últimes setmanes, la cambra baixa va tramitar quatre informes emesos pel Consell Consultiu de Comunicació, format per funcionaris, polítics i periodistes, per episodis "d'intolerable nivell de violència verbal" i inclús "atacs físics" a diputades de la cambra."Aquest menyspreu a la llibertat d'expressió de les diputades, constitueix una vertadera amenaça al funcionament del Congrés i un atac a l'Estat social i democràtic de dret", apunten les fonts.