El 61% dels pisos de lloguer són de «multiarrendadors»

El mercat del lloguer a l'estat espanyol està dominat per propietaris que reben ingressos habituals de dos pisos o més. El 61% dels habitatges amb inquilins estables estan en mans de "multiarrendadors", el concepte escollit per referir-se als tenidors que tenen diversos immobles arrendats. Això inclou tant particulars com empreses. Per contra, el 39% del mercat del lloguer residencial al territori espanyol està en mans de persones que tenen un sol pis llogat. Són dades d'un nou estudi presentat pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 juntament amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), que aporten nova informació sobre una de les discussions més habituals en plena crisi de l'habitatge .
L'estudi deixa fora del càlcul tots els pisos de lloguer turístic o de temporada, que encara són més susceptibles d'estar en mans de grans propietaris, i se centra en els habitatges amb contractes de llarga durada. En aquest camp, l'informe també decideix posar el focus en el món dels particulars, i no tant en el de les empreses, que controlen aproximadament el 8% del mercat immobiliari del lloguer, segons el Banc d'Espanya. Així, es conclou que si es comptabilitzen només els pisos de lloguer en mans de particulars, també es detecta que hi ha una lleugera majoria d'habitatges en mans de propietaris amb dos pisos o més (53%), per davant del 47% amb una sola llar arrendada, segons dades de l'Agència Tributària.
Els particulars "multiarrendadors", especialment forts a Barcelona
El mateix ministeri subratlla que a les grans ciutats la tendència s'accentua i "els multiarrendadors controlen una proporció encara més gran del mercat del lloguer". Per demostrar-ho, aporten dades per ciutats i exposen que entre els propietaris particulars -aquí ja deixen de banda els pisos en mans d'empreses- el percentatge de pisos en mans de tenidors amb diversos immobles arrendats és encara més gran.
Deixant de banda les illes Canàries i Balears, Barcelona és la ciutat on les dades són més altes. A la capital catalana, l'estadística puja fins al 61%: sis de cada deu pisos de lloguer en mans de particulars són de propietaris que ingressen rendes de dos o més arrendaments. El rànquing estatal, en realitat, el lideren Las Palmas (65%), Santa Cruz de Tenerife (65%) i Palma de Mallorca (63%). Mentrestant, Madrid (56%) o València (55%) superen també la mitjana, però queden per darrere de Barcelona.
Una altra de les informacions destacades pels autors de l'informe -sociòlegs i economistes- és que en a l'última dècada ha crescut amb força el nombre de pisos en lloguer. Tanmateix, el que s'ha incrementat més és el nombre de pisos en mans de propietaris amb dos pisos o més arrendats (+40%) mentre que els habitatges de tenidors amb un sol pis llogat han crescut en un 30%. És a dir, hi ha més concentració de la propietat entre els arrendaments dels particulars, també.