Els docents diuen «no» al preacord amb Educació: consulta aquí les accions previstes

Els docents han rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació amb un 65% dels vots en contra. La consulta, que ha tancat aquest dijous a les dotze del migdia, ha reflectit el "no" rotund del professorat a les condicions que proposava la consellera, Esther Niubó. Un "no", però, que no es limita a la negativa a l'acord, sinó que implica continuar endavant amb la vaga general educativa d'aquest divendres i obre la porta a més accions per endurir el conflicte amb el Govern.
USTEC, la CGT i la Intersindical -Professors de Secundària no, perquè han anunciat que sí que firmaran el preacord- encara han de decidir "col·lectivament" els pròxims passos, però ja es comenta, de manera extraoficial, les opcions més probables. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha afirmat a la roda de premsa per presentar els resultats de la consulta que "la pilota està a la taulada d'Educació" i, per tant, ha supeditat aquestes accions a la resposta del Govern. Al seu torn, aquest cap de setmana, la CGT es reunirà en assemblea plenària -el seu màxim òrgan de representació- per deliberar quins passos emprendrà després de la consulta.
Sigui com sigui, el clam dels docents ha estat clar: rebutgen l'acord amb Educació i es comprometen a fer totes les mobilitzacions necessàries per assolir els seus objectius. D'aquesta manera, doncs, la vaga general educativa d'aquest divendres continua convocada per totes les organitzacions sindicals, sense descartar (gairebé) cap escenari. Quines accions hi ha ara mateix sobre la taula?
Es manté la vaga general d'aquest divendres
L'impacte més immediat del resultat de la consulta ha estat la confirmació de la convocatòria de vaga general d'aquest divendres 5 de juny, que ja estava prevista en el calendari inicial que ha guiat els moviments dels sindicats convocants les últimes setmanes. De fet, la secretaria general d'ensenyament de la CGT, Laura Gené, ja va avisar que, encara que el resultat de la consulta hagués estat positiu, tenien la intenció d'acabar el cicle de vagues previst.
Des de les deu del matí hi ha columnes previstes en diferents punts de la capital catalana, les quals confluiran a les dotze del migdia a Arc de Triomf, des d'on arrencarà la manifestació unitària. A banda, com de costum, també es produiran alguns talls de carreteres.
Possibles accions per la visita del Papa
El "no" al preacord amb Educació arriba quatre dies abans de la visita del Papa a Catalunya. Tot i que els sindicats no s'hi han referit de manera oficial, entre els docents s'insinua que hi haurà una "Papavaga". De fet, van entregar un preavís de vaga pel dimarts 9, que coincideix també amb l'inici de la Selectivitat. Tanmateix, el professorat ja es va concentrar davant la Sagrada Família i va impedir-ne l'obertura, alhora que va fer una marxa fins al monestir de Montserrat.
Distorsió del final de curs: què passarà amb les colònies?
Els docents han amenaçat també amb no fer excursions ni les colònies de final de curs. Aquesta mesura, de moment, compta amb l'adhesió de més d'un miler de claustres docents del país i impactarà directament en el sector del lleure català. De fet, des de Fundesplai ja van alertar el passat 28 d'abril que perillen més de 300 llocs de treball a l'entitat a causa de la protesta dels docents, la qual ja ha suposat una davallada de les reserves d'aquests espais per al curs vinent. En aquests moments, segons les seves xifres, la cancel·lació de les colònies per part dels claustres educatius ha afectat un 70% de les reserves.
Els serveis territorials amb més adhesions són els de Girona, Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental, Lleida i el Consorci d'Educació de Barcelona. Al text, impulsat al febrer, els docents expressen que deixaran de fer sorties escolars o colònies fins que el Departament d'Educació "implementi millores reals, estructurals i efectives al sistema educatiu públic [una situació que encara s'està negociant amb els sindicats]. Afegeixen que és una mesura de pressió "legítima" davant d'una realitat "que fa massa anys que s'arrossega i que ha esdevingut insostenible". Des d'Educació, per la seva banda, apunten que la decisió de deixar de fer colònies no és competència dels claustres, sinó que es tracta d'una decisió que s'ha de prendre en els consells escolars, on també hi ha les famílies. Mentrestant, però, el degoteig de centres adherits continua creixent.
La vaga indefinida perd força
Després de setmanes de debat, les darreres declaracions dels líders sindicals semblen descartar la possibilitat d'una vaga indefinida. "Si surt que no, assumirem el resultat i, la nostra aposta, és una vaga indefinida. Per arrencar més guanys cal accelerar la pressió [com ja s'està fent al País Valencià]", argumentava Segura durant el període de votació. Tant la CGT com la Intersindical van descartar, però, aplicar aquesta mesura de pressió contra el Govern: "No promourem una vaga indefinida aquest curs".