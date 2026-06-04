Els docents rebutgen amb un 65% el preacord dels sindicats majoritaris amb Educació

La remor del carrer que s'ha pogut sentir aquests darrers dies en les últimes manifestacions s'ha acabat fent realitat. Els docents han rebutjat amb un 65% el preacord assolit per USTEC, Professors de Secundària, CCOO i UGT divendres passat amb el Departament d'Educació. Per contra, només un 35% dels docents han avalat el pacte assolit amb la conselleria. D'aquesta manera, doncs, la vaga general educativa d'aquest divendres continua convocada per totes les organitzacions sindicals impulsores de la consulta. El professorat insisteix que el sou no és el seu objectiu prioritari, sinó les millores estructurals i avançar cap a una "educació de qualitat".
La consulta oberta a tot el professorat s'ha tancat amb un 61% del cens total. És a dir, han participat en la votació més de 60.686 docents d'arreu del país. Aquesta xifra és deu punts percentuals superiors a la registrada en la darrera consulta del març, en la qual els sindicats de la vaga preguntaven al professorat sobre el polèmic acord amb CCOO i UGT. El 13 de març, 42.965 docents van participar en l'enquesta, mentre que aquesta vegada s'han registrat 20.000 vots més. A més, en aquesta votació, també ha participat molta més gent que la que habitualment voten en les eleccions sindicals, on la participació és menor del 40%. El clam dels docents ha estat clar: rebutgen l'acord amb Educació i es comprometen a fer totes les mobilitzacions necessàries fins assolir els seus objectius.
Aquest cap de setmana, la CGT es reunirà en assemblea plenària -el seu màxim òrgan de representació- per deliberar quins passos emprendrà després de la consulta. De moment, la manifestació unitària de divendres servirà per calibrar si la força del "no" a la consulta també es trasllada als carrers -un fet que ja s'ha pogut veure en els darrers dies a les diferents protestes territorialitzades que s'han produït. La primera reacció de la seva secretaria general, Laura Gené, però, ja ha estat demanar la dimissió de la consellera Niubó: "El no ha estat absolutament contundent, pel doble de vots que el sí. Seguirem als carrers, i demanem el cessament immediat de la consellera", ha exclamat Gené, que considera que ja "ho ha intentat dues vegades", però no se n'ha sortit.
La Intersindical, que també havia fet campanya pel "no", també ha fet una valoració molt positiva del resultat de l'acord: "Aquest resultat confirma el que hem defensat des del primer moment: el preacord no respon als principals problemes que pateix el sistema educatiu ni a les reivindicacions que el professorat ha sostingut durant mesos de mobilitzacions", argumenten a través d'un comunicat. Per aquest motiu, des de la Intersindical exigeixen a la conselleria que atengui el conjunt de demandes de la comunitat educativa, no només les que s'han abordat fins ara en les meses de negociació.
Les manifestacions persisteixen amb una crida unitària
Davant la negativa dels docents al preacord amb la conselleria, des de la CGT fan una nova crida als carrers aquest divendres al matí. A les deu, començaran les diferents columnes fins a la mobilització troncal, que arrencarà a les dotze del migdia a Arc de Triomf. Més enllà de les mobilitzacions convocades, des de la CGT també exigeixen a la conselleria reobrir "immediatament" les negociacions. Un escenari que, fins ara, des d'Educació no s'han contemplat, ja que es mostraven optimistes amb el resultat. El "no" massiu, però, canvia el taulell de joc. Des d'USTEC també han fet una crida al carrer: "Demà, tothom a la vaga", ha exclamat la portaveu nacional del sindicat majoritari, Iolanda Segura, en roda de premsa després dels resultats del pacte.
Des del sindicat majoritari admeten que "potser" s'han pres decisions "precipitades", com posar sobre la taula el preacord "abans d'hora", però ho atribueix al desgast de les negociacions i del col·lectiu. També disparen contra CCOO i UGT, a qui acusen d'haver estat un "fre" en les darreres negociacions. Aquesta és una valoració compartida per la resta d'organitzacions del sector, que ja van avisar divendres -en el moment d'aixecar-se de la mesa- que els sindicats minoritaris posaven barreres per frenar les millores. Inicialment, des d'USTEC apostaven per una vaga indefinida fins a final de curs. Ara, però, Segura ha fet dues passes enrere i ha deixat clar que "consensuaran" amb la resta d'organitzacions sindicals quines mesures de pressió cal posar sobre la taula per endurir el conflicte amb Educació. L'opció d'una indefinida, doncs, queda diluïda.
Segura no concreta quin ha de ser el mecanisme per reobrir les negociacions amb la conselleria -un fet que no depèn dels sindicats, sinó que és responsabilitat directa d'Educació-, però considera que aquestes converses s'han de dur a terme al marge dels dos sindicats signants de l'acord de març. D'aquesta manera, doncs, des d'USTEC aposten pel "comitè de vaga", tal com ja havien exigit des de la CGT i la Intersindical en reiterades ocasions. "Confiem que la consellera ens convoqui demà mateix", assevera Segura, que apunta que les negociacions sí que es podrien allargar fins al setembre perquè només queden quinze dies de curs. De moment, però, ja s'han introduït els preavisos per les vagues de la setmana vinent, que coincideixen amb la visita del Papa.
La reivindicació del sindicat majoritari de convocar el comitè de vaga també ha estat compartida per la Intersindical en la seva valoració posterior: "Davant aquest escenari, reclamem que el Departament convoqui de manera immediata el Comitè de Vaga com a espai legítim de negociació. Atès que els docents han rebutjat el preacord, no té cap sentit mantenir vies de negociació que no representen el mandat expressat pels treballadors i treballadores. Cal reprendre les converses amb els representants que han liderat les mobilitzacions i han mantingut les reivindicacions sense renúncies", apunten des del sindicat crític. Ara, doncs, Educació ha de decidir com reprendre les converses amb els docents.
Professors de Secundària sí que signarà el preacord
La consulta impulsada per tres dels quatre sindicats de la vaga ha acabat amb el "no" com a resposta majoritària, motiu pel qual cap dels tres sindicats signarà l'acord. En canvi, Professors de Secundària, que ha dut a terme la seva pròpia consulta -on només podia participar la seva afiliació-, sí que signarà el pacte assolit amb Educació, ja que ha comptat amb l'aval dels seus delegats sindicals: "L'òrgan sobirà del sindicat Professors de Secundària, l’afiliació, ha validat amb un 63,2% de vots favorables la consulta sobre el preacord signat el passat 29 de maig amb el Departament d’Educació. El resultat del no ha estat d’un 36,8%, amb una participació del 52,9% de la nostra afiliació", asseguren des del sindicat. D'aquesta manera, doncs, ratificaran el pacte assolit divendres passat.
Des de Professors de Secundària consideren que aquest acord -el qual veuen amb bons ulls- ha estat fruit de les setmanes de mobilitzacions sense precedents que han paralitzat el país: "Mai cap vaga educativa a Catalunya havia aconseguit tant. L’acord català no és ideal però és digne si el comparem amb el que s’ha aconseguit en altres comunitats. Ara bé, sabem que no resol ni de lluny tots els problemes del sistema educatiu ni totes les demandes, però hem aconseguit importants avenços per al professorat que cal consolidar", asseveren des del sindicat. D'aquesta manera, doncs, de les quatre organitzacions signants del preacord, només una -la majoritària- no sortirà en la fotografia final que ratificarà simbòlicament el pacte.