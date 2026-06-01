Niubó alerta que un «no» al preacord portaria a un escenari de «caos» i «debilitament» del sistema educatiu i del moviment sindical

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que un "no" al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de "caos" i "debilitament absolut" del sistema educatiu i del moviment sindical. "No em poso gens en aquest escenari", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Niubó ha afegit que rebutjar el preacord suposaria perdre l'oportunitat de millora de les condicions laborals i d'enfortiment del sistema. Amb tot, s'ha mostrat convençuda que els docents són "conscients del que està en joc" i per això ha confiat que el validin. Ha insistit que el preacord posa les "bases" de la millora educativa, però ha assegurat que "no és el final ni una cosa tancada"; ja que ha reconegut que no es pot fer "tot de cop" i que hi ha "moltes coses pendents".