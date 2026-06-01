L'Ajuntament de Collbató prohibeix l'accés a la ruta que van fer els Andic per risc d'esllavissades

El Patronat de la Muntanya de Montserrat i l'Ajuntament de Collbató han prohibit aquest cap de setmana l'accés als camins de la Santa Cova i de les Feixades per risc d'esllavissades. Es tracta de la ruta que feien Isak i Jonathan Andic el dia que el fundador de Mango es va precipitar i va morir.
Tal com han explicat les administracions esmentades, els recents aiguats han provocat inestabilitat del terreny amb risc de despreniments, la qual cosa no permet garantir la seguretat per als senderistes. Per això, el tancament de la zona és temporal però no hi ha data de reobertura, sinó que tornarà a estar operativa quan es confirmi que les condicions han millorat.
Amb tot, el Patronat de la Muntanya de Montserrat ha recomanat utilitzar el camí de les Bateries com a itinerari alternatiu davant la inestabilitat del terreny, amb risc de despreniments i caiguda de roques. L'avís es fa més rellevant pel fet que, amb la mort d'Andic, les visites de curiosos han augmentat el trànsit a la zona.
Rescaten un senderista que havia caigut de 10 metres
El tancament ha arribat després que els Bombers de la Generalitat hagin efectuat un rescat a un excursionista que havia caigut per un pendent de 10 metres entre Collbató i la Santa Cova. En l'operació, va intervenir un helicòpter, que va fer servir un gruatge per extraure'l.
Què sabem i què no de la mort d'Isak Andic
El 14 de desembre del 2024, el fundador de Mango, Isak Andic, es va precipitar al buit durant una excursió a Montserrat i va perdre la vida. Un any i mig després de la defunció de l'empresari, els Mossos d'Esquadra han detingut el fill Jonathan per presumpte homicidi. La investigació continua oberta i, després d'assegurar en un primer moment que es va tractar d'una caiguda accidental, la hipòtesi del crim està més viva que mai.
La família ha descartat públicament aquesta possibilitat i reitera que va ser una mort accidental, tot i que la ruta no era perillosa i, de fet, és una de les més transcorregudes per arribar a l'abadia de Montserrat. Mentrestant, la mort del magnat d'origen turc establert a Catalunya des del 1967 s'ha convertit en un serial mediàtic, impulsat pels constants girs de guió.