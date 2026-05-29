Jonathan Andic insisteix en una caiguda prèvia d'Isak (ara pública) per defensar la seva innocència

La defensa de Jonathan Andic se centra a demostrar que el pare, Isak Andic, tenia debilitat física i la capacitat de reacció afectada per una malaltia, de manera que pugui demostrar la tesi de l'accident a Montserrat i la innocència del fill. Aquest divendres, La Vanguardia ha publicat diverses captures de vídeo de les càmeres de seguretat de la seu de la Mútua Universal de Barcelona en què es veu el fundador de Mango entrebancant-se i caient sense posar les mans per aturar l'impacte deu mesos abans de la seva mort.
El vídeo ha estat aconseguit per l'agència de detectius Método 3 i mostra com l'empresari cau cap endavant i té problemes per protegir-se amb els braços. Una segona persona que l'esperava sí que arriba a temps per esmorteir la caiguda, però l'empresari acaba a terra igualment. La defensa de Jonathan, encapçalada per Cristóbal Martell -qui també va ser advocat de Dani Alves, entre d'altres- ho utilitzarà com a prova per intentar demostrar que el pare va caure a Montserrat.
Així, la defensa de l'acusat, que va pagar la fiança d'un milió d'euros, sosté que la mort del fundador de Mango va ser completament accidental, desmentint els indicis que apunten que l'hereu va tenir alguna relació amb la mort del seu pare. La família també manté el seu suport en el fill i defensen la seva innocència. Jonathan Andic ha renunciat a la vicepresidència de Mango.
Malgrat els arguments de la defensa, es conclusions de la jutgessa són inequívoques: existia "mala relació" entre del fill amb el pare i, a banda, existeix un "possible mòbil econòmic" amb la creació d'una fundació per canalitzar l'herència del fundador de Mango. El fet que hi hagués un "estudi previ" del lloc dels fets també juga a la contra de Jonathan Andic, que hauria "creat les condicions el més discretes possibles" abans de la mort del pare: "Les lesions que es reflecteixen a l'autòpsia descarten pràcticament que la caiguda fos producte d'una caiguda o d'una relliscada", sosté la interlocutòria, que també assenyala que hi ha contradiccions entre les versions que ha anat donant l'hereu.
"Obsessió" amb els diners
Jonathan Andic, constata la magistrada, tenia una "obsessió" amb els diners, i tenia capacitat per efectuar una "manipulació emocional" al pare per aconseguir els seus "objectius econòmics": "Havia verbalitzat en els seus escrits sentir odi, rancúnia, idees de mort, i culpabilitzava el pare de la seva situació", manté el text, que també assegura que podia buscar una "solució única" per "rebre l'herència en vida", o que la figura del pare "deixés d'existir de pensament o de vida".