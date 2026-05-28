Jonathan Andic diu que només va anar dos cops a Montserrat abans de la mort del seu pare

La defensa de Jonathan Andic ha presentat aquest dijous a l'Audiència de Barcelona el recurs d'apel·lació contra la imputació d'Andic per l'homicidi del seu pare. Andic assegura que les seves declaracions a la policia "no són contradiccions", tal com apunta la jutgessa de Martorell, "sinó matisos". El fill del fundador de Mango, Isak Andic, hi afegeix a més que no va veure la caiguda mortal del seu pare el 14 de desembre de 2024 a Montserrat.
L'empresari també respon que només va anar dos cops al camí de Collbató abans de l'incident, el 7 i el 10 de desembre, i no tres cops com sostenen els Mossos. Andik apunta en el recurs que el dia 10 de desembre se'n va anar sense fer el camí perquè plovia, abans de l’accident. En contraposició, els informes tècnics de la Unitat de Muntanya dels Mossos d'Esquadra fan pensar els investigadors que Jonathan Andic i Isak Andic van forcejar a la zona de les coves de Salnitre de Collbató on el fundador de Mango es va precipitar i va perdre la vida.
No obstant això, en el recurs d'apel·lació, els penalistes Cristóbal Martell i Sebastián de Juan rebaten un a un els sis principals indicis dels Mossos d'Esquadra recollits per la jutgessa Raquel Nieto. Els advocats han criticat la duresa de Nieto per haver permès "la detenció i exhibició" de Jonathan Andic emmanillat, fet que vulnera la seva presumpció d'innocència.
Mort accidental
En la mateixa línia, la defensa de l'acusat manté que la mort d'Isak Andic va ser accidental i desmenteix els indicis que apunten que l'hereu va tenir alguna relació amb la mort del seu pare. Així, els lletrats han sol·licitat a l'Audiència de Barcelona que revoqui totes les mesures cautelars imposades el 19 de maig, a Jonathan Andic després de la seva detenció.
Les mesures imposades tenen a veure amb la presó amb fiança d’un milió d’euros, que l'empresari va pagar en vint minuts, la prohibició de sortir de l’estat espanyol, la retirada del passaport i la compareixença setmanal al jutjat.
Reorganització de Mango
Pel que fa a la multinacional catalana, Jonathan Andic va anunciar el passat dimarts 26 que deixa temporalment la vicepresidència de Mango i que la seva prioritat ara és treballar per demostrar la seva innocència. El fill gran del creador de Mango ocupava la vicepresidència de l'empresa des de principis del 2025, després de la mort del seu pare, Isak Andic.
A més, segons la informació publicada pel Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME), Mango va aprovar el passat 18 de maig una reorganització profunda dels poders interns i dels sistemes de firma dins de la companyia, tot just un dia abans de la detenció de Jonathan Andic. La reforma se centra especialment en les àrees financera, fiscal i jurídica del grup.