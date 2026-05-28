Espanya rebrà una vacuna experimental japonesa contra l'hantavirus

Espanya rebrà les primeres dosis d'una vacuna experimental japonesa contra l'hantavirus per tractar els pacients o fer proves clíniques. Així ho ha explicat aquest dijous la Comissió Europea, que també ha detallat que també facilitarà aquests vaccins a França i als Països Baixos, tot i que ha assenyalat que "actualment, no hi ha medicines o vacunes aprovades" per tractar la malaltia o per la seva prevenció.
L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha identificat favipiravir, una vacuna experimental japonesa, com el candidat "més plausible" per l'ús en assaigs clínics o protocols d'ús compassiu. Els estats membres disposaran de 1.400 pastilles d'aquest vaccí facilitades per fer front a aquesta malaltia.
La Comissió ha informat en un comunicat que es tracta d'una "donació" per part de la farmacèutica japonesa, Fujifilm per "la forta" relació entre la Unió Europea i el Japó en termes de preparació i resposta a emergències mèdiques.
Brussel·les treu pit del "nexe" amb el Japó
En aquesta línia, la comissària europea d'Ajuda Humanitària i Gestió de Crisis, Hadja Lahbib, ha destacat que aquest nexe ha permès "assegurar ràpidament l'accés" a tractaments contra l'hantavirus que poden salvar les vides dels pacients europeus. Des de l'inici del brot d'hantavirus a bord del vaixell holandès M/V Hondius, la Comissió ha estat en "constant" contacte amb els estats membres.
Brussel·les també ha defensat el seu paper a l'hora d'assegurar l'accés a potencials medicaments i ha facilitat l'enviament als països que ho han sol·licitat, en aquest cas: Espanya, França i els Països Baixos. Per altra banda, l'executiu comunitari ha anunciat que estan preparant contractes públics per assegurar dosis addicionals en cas que es confirmessin nous casos en les pròximes setmanes.