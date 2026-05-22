El govern espanyol preveu que els passatgers del creuer amb hantavirus acabin a casa la quarentena

Els passatgers espanyols que viatjaven al creuer Hondius, on es va detectar un brot d'hantavirus, acabaran la quarentena a casa. El Comitè Tècnic del Sistema d’Alerta i Resposta Ràpida (SIAPR) ha actualitzat aquest divendres el protocol de seguiment del brot d’hantavirus per permetre que els contactes sense símptomes completin la quarantena als seus domicilis. La revisió, aprovada per la Comissió de Salut Pública, estableix les persones asimptomàtiques i amb PCR negatives durant els primers 28 dies de quarantena, que es compleixen el 7 de juny, podran continuar el seguiment al domicili fins a completar el període de 42 dies.
En aquest sentit, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha remarcat que els catorze passatgers que continuen aïllats l’Hospital Gómez Ulla de Madrid continuen sense símptomes, motiu pel qual, doncs, podran acabar la quarentena des de casa seva. Les autoritats de Salut Pública de cada comunitat autònoma seran les encarregades del seguiment diari de les persones que continuïn la quarantena al domicili.
Més enllà dels pacients que no han presentat símptomes en cap moment, la titular de la cartera de sanitat de la Moncloa assegura que, fins i tot, el pacient que havia presentat simptomatologia “ha començat a estar asimptomàtic” i també ha registrat una segona PCR negativa. Segons la ministra, aquesta evolució ha permès flexibilitzar parcialment les condicions d’aïllament dels passatgers. En concret, els afectats ja poden sortir de les habitacions, compartir espais comuns i rebre visites sota mesures de protecció sanitària. Sanitat ha remarcat que es manté el seguiment mèdic i epidemiològic previst en el protocol establert després de l’exposició al virus.
El protocol de seguiment
El protocol estableix dos controls diaris de temperatura i l’obligació de comunicar immediatament qualsevol símptoma compatible amb la malaltia, com febre, tos, dificultat respiratòria, dolors musculars, vòmits, diarrea o lumbàlgia. El document també fixa mesures de prevenció i higiene per als convivents, com l’ús de mascareta FFP2 en espais compartits, la limitació de visites i pautes específiques de neteja i gestió de residus. Mentre les persones continuïn asimptomàtiques, no caldrà fer noves PCR de seguiment. Sanitat manté que el risc per a la població general continua sent “molt baix” i recorda que el control dels contactes estrets i la vigilància clínica formen part de les mesures habituals davant possibles casos d’hantavirus.