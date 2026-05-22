Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny

La vaga prevista per a Rodalies finalment no s'acabarà produint. UGT i CCOO han desconvocat l'aturada convocada pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidida amb aturades de docents convocades a tot Catalunya. Segons han informat en un comunicat aquest divendres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l’operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa “un procés de mobilitat funcional per a la cobertura de places vinculades a intervenció”, fet que permetrà avançar en la cobertura de les necessitats i millorar el servei.
Tal com destaquen des de Comissions Obreres a través d'un comunicat, sindicats i operadora ferroviària han assolit un acord que contempla, entre d'altres mesures, "la posada en marxa d’un procés de mobilitat funcional per la cobertura de places vinculades a intervenció": "Així mateix, en matèria de seguretat, l’empresa s’ha compromès a traslladar a l’àrea competent la necessitat de valorar un reforç de la seguretat tant per a les persones treballadores com per a les persones usuàries", apunten des del sindicat.
Les organitzacions sindicals també valoren positivament que s’hagi pogut avançar mitjançant el diàleg i la negociació, assolint un acord que dona resposta a les reivindicacions plantejades i contribueix a millorar la situació actual de Rodalies. A més, els dos sindicats, que ostenten bona part de la representació de l'operadora de trens del país -on Semaf n'és el sindicat majoritari-, també asseguren que s'han compromès a "continuar treballant per garantir unes condicions laborals adequades i un servei públic ferroviari de qualitat per al conjunt de la ciutadania".
Les reivindicacions dels maquinistes
Entre les reivindicacions dels maquinistes, per les quals es van tornar a posar en peu de guerra -tot i que s'ha pogut resoldre a través d'un acord-, hi havia reclamar el compliment dels acords pactats al febrer -que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància i que denuncien que no s'està complint-, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials.