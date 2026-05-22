Només un de cada quatre joves amb feina pot independitzar-se, un mínim històric

El jovent té motius per a la desesperança després que la taxa d'emancipació juvenil es va situar en el 14,55% l'any 2025. La xifra va marcar un mínim històric des que hi ha registres i fa que l'esforç inculcat pels progenitors, els estudis superiors o els idiomes no siguin suficients per garantir la possibilitat d'abandonar la llar familiar i iniciar l'aventura en solitari.
Així, tot i que el 2025 hi va haver una millora general dels indicadors laborals i el salari mitjà del jovent va créixer un 1,7% i es va situar en els 14.292,22 euros anuals, només un 25% dels joves amb feina va poder independitzar-se. De la mateixa manera, tot i que la taxa d'atur va caure fins al 17%, mínim en un segon trimestre des de 2012, el 20% de les persones joves treballadores estava en risc de pobresa. A més, la taxa d'emancipació entre els joves amb formació universitària amb prou feines va assolir el 20%.
Aquest és el panorama que es desprèn de la darrera edició de l'Observatori d'Emancipació, elaborat cada any el Consell de la Joventut d'Espanya. L'informe també assenyala que l'edat estimada per poder independitzar-se se situa en els 30'2 anys i supera allò que s'estableix com a llindar de la joventut. De fet, es considera població jove totes aquelles persones que tenen entre 16 i 29 anys, segons l'estàndard europeu.
L'accés a l'habitatge a mans de les famílies
A finals de 2025 el lloguer d'un habitatge tenia un cost de 1.176 euros mensuals de mitjana, cosa que es traduïa en un esforç del 98'7% del salari d'una persona jove. La xifra és la més alta des que hi ha registres i palesa la impossibilitat d'emancipar-se. L'informe també mostra com el risc de pobresa entre els joves que viuen de lloguer va apujar del 25'9%, abans de pagar l'habitatge, al 43%, després d'abonar la quantia.
Amb relació a l'opció de compra, són poques les persones joves que poden aconseguir els 66.900 euros que, segons l'estudi, són necessaris per a donar l'entrada d'un habitatge que de mitjana costa 223.000 euros. Així les coses, en molts casos, només amb el suport per part de la família és possible independitzar-se enmig d'un mercat residencial en transformació i amb possibilitats d'accés reduït per al jovent.