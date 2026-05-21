Hora de complir

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que ja és divendres. La dolenta? Que encara no estigui disponible l'episodi de Crims sobre la mort d'Isak Andic, sense cap mena de dubte la gran prioritat de la setmana en totes les redaccions de Barcelona després de la detenció del seu fill Jonathan. Un episodi que ha robat protagonisme al doble acord de pressupostos que ha tancat Salvador Illa amb Oriol Junqueras i Jéssica Albiach. És tan rellevant que siguin els primers comptes que aprovarà el president des que és a Palau com que, presumiblement, siguin els últims: l'any vinent, amb municipals i espanyoles pel mig, ningú es voldrà casar amb uns altres comptes al Parlament.
Illa té oxigen per arribar al 2028 amb una certa calma, a diferència del que li passa a Pedro Sánchez, que no només no tindrà la possibilitat d'aprovar pressupostos -aquesta legislatura ni tan sols els ha presentat, mala notícia en tots els sentits- sinó que veu com un dels tòtems del socialisme modern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha d'afrontar una investigació per presumpte tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Bona part del futur de Sánchez es decidirà en la declaració de Zapatero, prevista pel 2 de juny, a l'Audiència Nacional. Es poden aguantar dos exsecretaris d'organització a la presó, però no un expresident envoltat de suposades males pràctiques, sobretot si el consideres un mentor.
Activitat judicial -sempre desbordada- al marge, ara Illa ha de saber gestionar bé la bona relació amb la Moncloa per complir amb els acords que ha arribat per tenir pressupostos, especialment pel que fa a ERC. Els republicans, en un gest que no lliga amb la lletra i l'esperit del pacte d'investidura, han aparcat la urgència de recaptar l'IRPF per posar en marxa un Tren Orbital, per canviar les majories al Consorci de la Zona Franca i per una societat mercantil que vetlli pel compliment de les inversions. Ara és hora que tothom compleixi. Per cert: si voleu veure com s'ha governat amb pròrroga pressupostària, us recomano aquesta eina de Roger Tugas, el millor periodista de dades del país.
Ens ha agradat
Si alguna cosa agrada als periodistes són els processos de primàries internes dins dels partits. Per això estarem ben atents a què diguin els militants de Junts el 21 de juny, que és quan estan convocats per decidir quin serà el candidat del partit a Barcelona. Sabem que Jordi Martí i Jaume Alonso-Cuevillas estan disposats a presentar-s'hi, i dimecres al vespre vam avançar que Jordi Turull també s'ha reunit amb altres figures com Jaume Giró i Josep Maria Argimon per saber si faran el pas. Qui es batrà a les urnes d'aquí a un mes? A principis de juny ho sabrem del tot. El cert, això sí, és que les primàries no eren del tot desitjades: que Josep Rius fes marxa enrere les ha acabat de precipitar.
No ens ha agradat
L'estiu ja és pràcticament aquí i se'n comencen a notar els efectes. Un dels principals: l'aire condicionat polar al transport públic. En el cas dels Ferrocarrils de la Generalitat, hi fa més fred que al carrer durant l'hivern. Hi ha moments que no sorprendria trobar-se un parella de pingüins i una família d'ossos polars esperant per entrar a la parada de Gràcia. Els grans centres comercials tampoc es queden enrere, i hi ha supermercats en què la secció de congelats podria estar repartida per tot l'establiment. En un moment en què, presumptament, hi ha tanta conscienciació sobre la crisi climàtica i apareixen brots d'ecoansietat en els llocs menys esperats, tant aire condicionat és directament insultant.
Què fem el cap de setmana
Si viviu a Barcelona, ja sabeu que dilluns és pont, de manera que la prioritat serà gaudir del cap de setmana llarg. Això no vol dir que el diari s'aturi, per descomptat: el nostre Pep Martí, que ha tornat sense antecedents dels Estats Units, us està cuinant una peça sobre com està vivint l'Upper Diagonal el drama familiar a casa dels Andic. També estem enllestint un recull de totes les peces de cara a les municipals del 2027, perquè aquest diumenge faltarà només un any per la cita amb les urnes. I, com que ens agrada influir i incidir, tindrem protagonistes en setmana de pressupostos: Oriol Junqueras i Alícia Romero ens atendran, com també ho farà Xavier Antich. Bon cap de setmana!