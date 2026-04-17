Què necessita el front contra Trump?

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que ja és divendres. La dolenta? Que Fermín, abans de deixar-se mig nas a la bóta de Juan Musso, no fes el 0-3 al Wanda Metropolitano. La història de l'esport és plena d'oportunitats perdudes i de fracassos que, amb el pas del temps, es poden convertir en els fonaments de l'èxit. Això intentarà el grup de líders mundials progressistes que es reuneixen entre avui i demà a Barcelona: en un context en què el pèndol gira cap a la dreta extrema i l'extrema dreta -no sempre és fàcil distingir els dos conceptes-, buscaran una via per guanyar. No tenir la raó, no: guanyar. La internacional antitrumpista no ho té fàcil, però s'hi ha de posar ja.
Obriran boca aquest divendres Pedro Sánchez i Lula da Silva, president del Brasil, i amb el pas de les hores s'hi aniran sumant altres figures, com ara la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, una de les poques que ha mirat a la cara de Trump i l'ha desafiat , amb resultats millor que d'altres dirigents que han preferit posar-li la catifa. Sánchez, en els últims mesos, s'ha convertit en un dels caps visibles del grup de líders que no només s'ha distanciat del president nord-americà, sinó que s'hi ha enfrontat. És un dels que porta la torxa de la internacional antitrumpista, també perquè li donarà rèdits. Salvador Illa, que se'n beneficiarà, participarà de la trobada i tindrà reunions i visites bilaterals.
Què necessiten els dirigents que es reuneixen aquests dies per sortir-se'n? Bàsicament, explicar que només ells poden projectar certeses. El món que balla al ritme de Trump és com jugar a la ruleta russa, mai se sap quin país es pot envair o quin líder es pot capturar, i hi ha qui se'n comença a adonar. Començant per Giorgia Meloni -que mai s'asseuria amb líders progressistes, però sí amb líders compromesos amb la democràcia-, que va perdre un referèndum constitucional i ara ha estat vexada pel president nord-americà per defensar el Papa i no comprar el relat a l'Iran, i acabant per la ciutadania hongaresa, que ha enviat Víktor Orbán a casa seva . Potser el pèndol va perdent la força inicial.
Sovint es diu que la Unió Europea (UE) és un cau regulatori. Que, més que inventar, o liderar avenços tecnològics, sempre es preocupa per establir límits. Hi ha ocasions, però, en què és estrictament necessari. És el cas de l'aplicació que es posarà en marxa per verificar l'edat dels menors a internet. "Els pares són els que han de criar els seus fills, no les plataformes", va assenyalar Ursula Von der Leyen en el discurs de l'estat de la unió d'aquesta setmana. De la mateixa manera que a l'escola els continguts són progressius, en consonància amb l'estat maduratiu de les criatures, amb els mòbils s'ha de fer exactament el mateix. Si cal -i a risc de ser una mica tecnòfob- limitant o prohibint.
Hi va haver un fort rebombori quan a Barcelona es van instal·lar radars per controlar el límit de velocitat a 30 quilòmetres per hora al voltant de les escoles. També hi ha hagut contestació a la transformació urbana en els carrers propers als centres educatius, ja sigui ampliant voreres -i limitant el pas dels cotxes- o reordenant els xamfrans. I encara més que s'hauria de fer, si fem cas a les dades que explica Arnau Urgell en aquesta informació: el 95% dels centres analitzats per Ecologistes en Acció incompleixen el llindar de l'OMS, però només en un cas se superen els actuals límits legals. Més del 60% queden per sobre de la nova directiva europea que entrarà en vigor el 2030: per pensar-hi.
A banda d'estar pendents de les dues cimeres progressistes que hi ha aquest dissabte, us hem preparat un menú que intenta no deixar desatesa cap carpeta de l'actualitat. Pep Martí, per exemple, publicarà una peça sobre què implica el xoc entre Donald Trump i el Papa. I no us perdeu, tampoc, l'entrevista que ha fet al periodista Rafael Méndez, autor d'un llibre indispensable per entendre el funcionament de l'Estat. Diumenge, si us ve de gust, teniu una cita amb l'Snooker, el pòdcast de política hardcore de Nació: amb Neus Climent i Ferran Casas, ens centrarem en com avança la tria del candidat de Junts a Barcelona. De moment, el més calent és a l'aigüera. Bon cap de setmana!