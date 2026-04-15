Europa enllesteix l'aplicació per verificar l'edat dels menors a internet

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest dimecres en el seu discurs sobre l’estat de la Unió de 2025 que l’aplicació europea per verificar d’edat a internet ja està llesta i aviat estarà a disposició dels ciutadans.
Amb ella, els usuaris podran demostrar la seva edat de manera gratuïta i accessible quan accedeixin a plataformes en línia, de manera que es protegeixi als infants de continguts nocius o il·lícits. "Els pares són els que han de criar els seus fills, no les plataformes", ha afirmat la presidenta Von der Leyen en una declaració juntament amb la vicepresidenta executiva Henna Virkkunen.
L’aplicació serà fàcil d’utilitzar, respectarà normes estrictes de privacitat, es podrà accedir a ella des de qualsevol dispositiu i serà de codi obert, de manera que els països socis de la UE també la pugin fer servir. L'objectiu és, segons ha expressat Von der Leyen, "construir una Europa més segura per als nostres fills" davant les amenaces que suposen l'assetjament en línia, la pornografia o "pàgines que fomenten l'autolesió", ha detallat la presidenta de la Comissió Europea.
Vetar l'accés a menors de 13 anys
La prohibició a l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys a la Unió Europea i l'exigència d'una autorització parental fins als 16 anys és una proposta que fa quasi un any que es va plantejar al Parlament Europeu. Els eurodiputats van expressar la seva "preocupació pel fracàs" de les principals plataformes en línia en la protecció "adequada" dels menors i van advertir dels "riscos" d'addicció i per a la salut mental que suposa l'exposició sense control a continguts il·legals o perjudicials.
En aquell moment, Espanya també va defensar limitar l'accés dels menors a les xarxes, un fet que s'ha vist reflectit en la proposta del president espanyol Pedro Sánchez, en què es contempla un paquet de cinc mesures legislatives i regulatòries per prohibir l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials. Una iniciativa en què Austràlia ha sigut pionera i que el Govern comparteix.