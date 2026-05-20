20 de maig de 2026

La Unió Europea avala l'acord comercial amb els Estats Units i retirarà els aranzels a la majoria dels béns industrials

  • Reunió entre la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president dels Estats Units, Donald Trump, a Escòcia

Publicat el 20 de maig de 2026 a les 07:01

La Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units aquesta matinada de dimecres i així retirar els aranzels a la majoria dels béns industrials estatunidencs. El pacte, firmat entre el president nord-americà, Donald Trump, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, l'estiu passat a Turnberry (Escòcia), donarà "accés preferencial al mercat" a un ventall ampli de productes agroalimentaris provinents dels EUA, inclosa la llagosta. El Parlament Europeu demanava que el document només entrés en vigor si els EUA complien amb els acords aranzelaris, però els estats membres s'hi oposaven. Tot i això, s'introdueix "un mecanisme de salvaguarda robust", es reforcen les clàusules de suspensió i limita l'acord en el temps.

