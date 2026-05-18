18 de maig de 2026

Internacional

La Flotilla denuncia que Israel ha interceptat un vaixell 250 milles de Gaza

Publicat el 18 de maig de 2026 a les 11:15

La Global Sumud Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes estan interceptant la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la Flotilla a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la Flotilla han exigit "pas segur" per a la missió, que han defensat que és "humanitària, legal i no violenta" i han criticat una intercepció "il·legal". La Flotilla va reprendre la ruta cap a Gaza dijous passat des del port turc de Marmaris, després d'una primera intercepció d'embarcacions a Grècia a finals d'abril.

