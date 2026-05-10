Open Arms portarà plaques solars fins a Cuba

L’Open Arms ultima aquest diumenge al Moll de la Fusta de Barcelona els preparatius per iniciar una nova missió humanitària, aquesta vegada amb destí a Cuba. El veler Astral salparà dimarts des de Badalona amb l’objectiu de portar plaques solars, aliments i recursos bàsics a l’Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de l’Havana, en una expedició impulsada per la plataforma ‘Rumb a Cuba’ que busca denunciar les conseqüències del bloqueig dels Estats Units sobre l’illa caribenya.
La travessia serà, a més, la primera vegada que l’Astral intentarà creuar l’oceà Atlàntic després d’anys participant en missions de rescat humanitari al Mediterrani i al mar Egeu. El recorregut inclourà diverses escales a València, Màlaga i Cadis abans d’arribar a les Canàries, previsiblement a finals de maig, on la tripulació decidirà si les condicions meteorològiques permeten iniciar la travessa oceànica.
Segons explica la responsable de premsa d’Open Arms, Laura Lanuza, "no és el millor moment de l’any" per fer aquest trajecte, i per això l’expedició combinarà la navegació amb actes públics i parades per donar visibilitat a la situació humanitària que viu Cuba. Si l’embarcació arriba a Mèxic, serà allà on es carregarà el material destinat a l’illa: plaques fotovoltaiques per garantir el subministrament elèctric de la unitat de cures intensives de l’hospital pediàtric de l’Havana, així com fins a cinc tones d’aliments, medicaments i altres recursos essencials.
Una missió complexa
Des de l’organització, però, remarquen la complexitat logística de la missió, ja que l’Astral és un veler humanitari i no un vaixell de càrrega. La iniciativa va començar a gestar-se a principis d’any arran de l’enduriment de les sancions dels Estats Units contra Cuba i ha acabat aglutinant més d’una vintena d’entitats socials i polítiques; entre elles Podem, la CUP, Compromís, Bildu, els Comuns o Ecologistes en Acció.
El portaveu de la plataforma ‘Rumb a Cuba’, Simón Vázquez, assegura que la situació energètica a l’illa és crítica des que els Estats Units impedeixen l’entrada de petroli. “Les UCIs no es poden apagar perquè Donald Trump decideixi envair i bombardejar països”, afirma.
“Retornar la solidaritat” cubana
Des d’Open Arms expliquen que la missió també té un component simbòlic de "retorn de la solidaritat" rebuda durant anys en altres crisis humanitàries. En aquest sentit, Laura Lanuza recorda que en moltes de les missions internacionals de l’ONG s’han trobat amb professionals cubans treballant sobre el terreny, especialment metges.
La presentació oficial de l’expedició es va fer aquest dissabte amb la participació del fundador d’Open Arms, Òscar Camps, i l’actor Willy Toledo. Aquest diumenge, desenes de persones s’han acostat al Moll de la Fusta per mostrar suport a la iniciativa i visitar l’Astral abans de l’inici del viatge.