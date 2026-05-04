El 70% dels catalans no vol augmentar la despesa en defensa malgrat les exigències de Trump

Oposició ferma dels catalans a augmentar la despesa en defensa. Aquesta és una de les principals conclusions que es desprèn de l'enquesta amb motiu dels 40 anys de l'adhesió a la Unió Europea. L'estudi, presentat pel Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), mostra com només el 26% dels catalans vol augmentar la despesa en defensa malgrat les exigències de Donald Trump. Per contra, el 36% es decanta per mantenir aquesta inversió en defensa en el nivell actual mentre que un 34% prefereix reduir-la i prioritzar altres polítiques.
L'enquesta inclou l'opinió de 1.000 catalans entre el 23 de març i el 13 d'abril, precisament uns dies en què el context internacional ja estava en moments de molta tensió. Malgrat aquest escenari, bona part dels catalans volen reduir la despesa en defensa. Els joves són els més partidaris d'augmentar-la mentre que les franges d'edat més altes són partidaris de mantenir la despesa o reduir-la. Els votants que s'identifiquen amb la dreta són partidaris en un 45% d'augmentar la despesa en defensa mentre que els votants de centreesquerra o d'esquerra són els menys partidaris de fer-ho, només amb un 27% i 18% respectivament.
Per altra banda, els catalans sí que demanen unitat europea en l'actuació en defensa. Concretament, el 82% dels entrevistats veu necessari que la Unió Europea desenvolupi una política comuna de seguretat i defensa mentre que tot just un 15% no ho veu necessari. En paral·lel, un 89% dels catalans creu que la Unió Europea ha de respondre de manera conjunta en la defensa de la seguretat i integritat territorial dels seus estats membres. Els enquestats també defensen la presència a l'OTAN i el 62% consideren que és molt important ser-hi. Cal recordar que Trump ha insinuat que caldria expulsar Espanya de l'Aliança Atlàntica.
Pel que fa a altres elements d'actualitat, el 60% dels catalans creu que ha estat positiu que la Unió Europea hagi donat una resposta conjunta davant els aranzels de Trump. Per altra banda, el 74% dels catalans està d'acord amb que la Unió Europea continuï aplicant sancions a Rússia mentre que un 67% creuen que el suport europeu a Ucraïna és adequat. Sobre la guerra al Pròxim Orient, el 76% dels catalans pensa que la Unió Europea ha de tenir un paper actiu en la diplomàcia i la mediació internacional per mirar de resoldre el conflicte.
Desconeixement sobre les institucions europees
Més enllà del context internacional, l'enquesta també mostra les posicions dels catalans davant Europa. Una de les dades més cridaneres és que la meitat dels catalans no sap dir ni un nom de les principals institucions europees. Així ho admeten el 54% dels enquestats, mentre que un 33% sí que nombra el Parlament Europeu. Ara bé, només l'11% dels catalans menciona la Comissió Europea, només un 10% ho fa amb el Consell de la Unió Europea, només un 9% ho fa amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i un 8% amb el Banc Central Europeu (BCE).
Tot i l'anècdota, cal dir que el sentiment europeista es manté entre els catalans. El 19% de la ciutadania se sent molt europeista i el 39% se sent bastant europeista mentre que el 24% s'ho sent poc i el 13% no s'ho sent gens. Ara bé, és destacable que els joves d'entre 18 i 24 anys expressen un sentiment molt europeista més gran que en la resta de franges d'edat. Els votants que s'identifiquen més al centreesquerra i a l'esquerra també mostren una identitat europeista més gran. En tot cas, un 59% dels catalans mostren poc o gens interès per la política europea.
Amb les dades a la mà, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, ha considerat que els catalans mantenen Europa com "la seva identitat, el seu marc de referència i el seu marc de convivència". "Europa és on posen l'esperança i la confiança davant un món incert i perillós", ha apuntat el dirigent europeu. López creu que la ciutadania també té una demanda de sobirania europea efectiva davant les amenaces de Trump i Putin, però també una demanda d'autonomia en l'estratègia i d'autonomia en la capacitat normativa i fiscal. Tot plegat, ha dit López, per enfrontar les principals preocupacions del continent que, segons l'enquesta, són l'habitatge i el canvi climàtic.