Els dos activistes detinguts de la Flotilla desembarquen a Israel

El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha afirmat que l'activista català de la Global Sumud Flotilla detingut i acusat per Israel "d'afiliació terrorista", Saif Abukeshek, ha desembarcat a Israel aquest dissabte al matí, en el port d'Ashdod, i que aquest migdia rebrà assistència consular per part del cònsol d'Espanya a Tel Aviv (Israel).
En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio aquest dissabte, el ministre ha apuntat que l'activista de nacionalitat brasilera Thiago Ávila també ha arribat aquest dissabte a Israel on rebrà atenció consular per part dels diplomàtics brasilers. Així, ha explicat que les autoritats israelianes han acceptat la sol·licitud formal del Govern espanyol d'oferir assistència consular i entrar en contacte amb Abukeshek, que també rebrà atenció per part de les autoritats sueques, país del que, diu, també compta amb la nacionalitat.
Preguntat per si té constància que s'hagin produït tortures per part d'Israel a Abukeshek ha assegurat que no pot confirmar-ho perquè encara no han tingut contacte amb l'activista, encara que sí ha informat que aquest divendres la cònsol espanyola a Creta (Grècia) va haver de desplaçar-se a l'hospital perquè diversos activistes van requerir assistència mèdica.
"Vull ser molt clar aquí estem davant d'una detenció il·legal que s'ha produït en aigües internacionals anés de qualsevol jurisdicció de les autoritats israelianes", ha afegit el ministre, i ha dit que Abukeshek no hauria d'estar a Israel, que hauria d'haver estat desembarcat a Creta amb la resta d'activistes, i a més ha assegurat que no es pot establir cap relació amb Hamàs, com apunta Israel.
La captura d'una vintena de vaixells
Aquest dijous, Israel va capturar una vintena de vaixells de la Flotilla amb diversos activistes catalans, entre els quals hi havia l'Ariadna Masmitjà de la USTEC i membre del secretariat de la IAC, entre altres membres també de la IAC. Segons ha pogut saber Nació en una conversa amb David Caño, portaveu de la IAC, el moment de la intercepció va ser "prou violent", amb l'exèrcit israelià apuntant a la Flotilla, i fins i tot disparant trets -tot i que no contra les persones-.
El govern d'Israel ha alliberat tots els activistes interceptats excepte Saif Abukeshed, a qui acusa "d'afiliació terrorista", i a Thiago Ávila, "d'activitat il·legal". La Global Sumud Flotilla ha exigit als governs de tot el món que facin "pressió" per aconseguir l'alliberament dels dos homes, davant del que consideren un "segrest il·legal".