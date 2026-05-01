Israel reté dos activistes de la Flotilla i allibera la resta a Creta

L'exèrcit d'Israel ha traslladat dos dels activistes de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek i Thiago Ávila, fins al país, mentre que ja ha alliberat la resta de persones interceptades aquest passat dijous en un port grec. Així ho ha informat el mateix ministeri d'Exteriors israelià en un missatge a X. La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) denuncia la detenció i exigeix "l’alliberament immediat dels dos detinguts". En una conversa amb Nació, David Caño, portaveu de la IAC, assegura que "la mobilització i la protesta no poden estar perseguides ni penalitzades".
Aquest dijous, Israel va capturar una vintena de vaixells de la Flotilla amb diversos activistes catalans, entre els quals hi havia l'Ariadna Masmitjà de la USTEC i membre del secretariat de la IAC, entre altres membres també de la IAC. Segons ha pogut saber Caño, el moment de la intercepció va ser "prou violent", amb l'exèrcit israelià apuntant a la Flotilla, i fins i tot disparant trets -tot i que no contra les persones-.
Ara, el govern d'Israel ha alliberat tots els activistes interceptats excepte Saif Abukeshed, a qui acusa "d'afiliació terrorista", i a Thiago Ávila, "d'activitat il·legal". La Global Sumud Flotilla ha exigit als governs de tot el món que facin "pressió" per aconseguir l'alliberament dels dos homes, davant del que consideren un "segrest il·legal". Fonts del ministeri d'Exteriors espanyol han confirmat que la cònsol d'Espanya a Atenes és a Creta per rebre els ciutadans afectats per la intercepció dels vaixells.
En un comunicat, des de la Flotilla afegeixen que els participants han hagut de passar 40 hores en un vaixell israelià en aigües gregues on se'ls ha negat l'aigua i el menjar i se'ls ha obligat a dormir a terra, que era "inundat repetidament deliberadament". "Els participants han estat colpejats amb punys i puntades de peu, i arrossegats per la coberta amb les mans lligades a l’esquena. Hi ha nassos trencats, costelles esquerdades i pallisses sagnants", asseguren.
Per la seva banda, la IAC també demana l'alliberament dels dos activistes. "Que els retornin amb la resta de companys", exigeix Caño, que afegeix que Saif Abu Keshed és un dels companys del sindicat i referent de la comunitat palestina a Catalunya. En un comunicat, el sindicat assegura que "participar en missions humanitàries no és cap delicte i denuncia que l’actuació en aigües internacionals vulneraria el dret internacional".
Urtasun condemna el "segrest intolerable"
En el marc d'aquest Primer de Maig, diversos polítics han aprofitat les seves declaracions a mitjans per condemnar els fets. D'una banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha condemnat el "segrest intolerable" de Saif Abukeshed i de Thiago Ávila i ha defensat que el govern està "mobilitzat" per resoldre la situació i exigeix a Israel l'alliberament "immediat" de tots dos homes. Segons Urtasun, el seu enviament a Israel vulnera la convenció del mar i el dret humanitari.
També el president d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha referit a la intercepció de la Flotilla i ha expressat la seva "solidaritat" amb el poble palestí i ha defensat el dret a l'autodeterminació. Per la seva banda, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha insistit a demanar l'alliberament dels activistes de la Flotilla retinguts per Israel i ha expressat el seu suport a la missió humanitària contra "l'acció genocida d'Israel".