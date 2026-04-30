Càrregues i llançaments d’objectes contra els Mossos al consolat d’Israel a Barcelona

La manifestació a Barcelona en protesta per la intercepció de la Flotilla per part d’Israel ha acabat amb llançaments d’objectes contra la línia policial que protegeix el consolat d’Israel i càrregues dels Mossos. Més de 300 persones han participat en una marxa que ha sortit des de la plaça de Sants i s’ha encaminat cap al consolat, que es troba a la Gran Via de Carles III. Els Mossos d’Esquadra, però, no els han deixat apropar i han format una línia policial. Un grup d’encaputxats ha llençat objectes contra la línia d’antiavalots. Els Mossos han acabat carregant i han retingut almenys dues persones a terra.
Els manifestants s'han concentrat a les 20 hores a la plaça de Sants i han començat a fer via mentre cantaven proclames com "Boicot Israel", "Israel no és un país, és una ocupació", "Flotilla no estàs sola" o "Des del riu fins al mar Palestina avançarà".
En declaracions als periodistes abans de l’inici de la marxa, Pablo Castilla, portaveu de la Flotilla a Catalunya, ha assenyalat la Unió Europea com a “còmplice” d’Israel i també en l’ofensiva contra l'Iran i el Líban. També ha carregat contra l’Estat per assegurar que està en contra de la pujada dels pressupostos militars mentre els comptes “han batut rècords històrics” i per dir que imposa un embargament d’armes a Israel “però manté el negoci” amb l’estat hebreu.
Castilla ha exigit l’alliberament de totes les persones “segrestades per Israel” i que la UE condemni “aquest atac que vulnera el dret internacional” i trenqui tota relació amb Israel, petició que ha fet extensiva també a l’Estat. “Que trenqui amb aquestes paraules buides que només oculten complicitat i faci un veritable embargament d’armes i trenqui totes les relacions”, ha dit. En aquest sentit, ha assegurat que seguiran les mobilitzacions. “No serem la generació que sigui testimoni del genocidi del poble palestí”, ha conclòs.
Per part d’Open Arms, Ángeles Schjaer ha explicat que la seva organització s’està dedicant a remolcar les embarcacions abandonades i a documentar la resta que no han aparegut. Aquesta nit es resguardaran perquè comencen unes hores de mala mar.
Un cop la manifestació ha arribat al consolat d’Israel i càrregues dels Mossos, els Mossos d'Esquadra han barrat el pas formant una línia policial. Llavors, un grup d'encaputxats ha començat a llençar ampolles i pots de fum contra els antiavalots al carrer Gandesa amb l’avinguda Diagonal. Els Mossos han acabat carregant per dispersar aquest grup, que també ha bolcat una desena de contenidors.
La Flotilla diu que la majoria dels vaixells són a "aigües segures"
La Global Sumud Flotilla ha dit aquest dijous a la nit que la majoria de vaixells que van salpar amb l'objectiu de trencar el setge a Gaza són a "aigües segures". En un comunicat, la plataforma ha explicat que "31 de les 53 embarcacions" que estaven de camí aquest dimecres ja estan recalculant els següents moviments i estan preparades per a continuar el viatge cap al Pròxim Orient.
A més, la Flotilla ha denunciat que Israel ha deixat participants "a la deriva i sense documentació", ja que alguns estaven donant suport a altres naus i havien deixat les identificacions a les seves d'origen. També recorden que a la zona on es troben els activistes s'acosta "una tempesta que pot posar en perill la seva vida".