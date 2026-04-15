La Flotilla salpa de Barcelona per «trencar el bloqueig» a Gaza

La Global Sumud Flotilla ha salpat aquest dimecres al matí del Port Fòrum de Barcelona amb l’objectiu de “trencar el bloqueig” a Gaza. La missió humanitària ha iniciat la travessia després que diumenge ajornés la sortida per les condicions meteorològiques. Ara, el pronòstic preveu una millora progressiva amb un ambient més estable aquesta setmana. La comitiva porta ajuda humanitària, sanitària i material per a la reconstrucció i escolar.
D’aquesta manera, la Flotilla torna a endinsar-se al mar Mediterrani amb la finalitat d’arribar a Gaza cap al maig, segons va apuntar una de les integrants de l’expedició i membre de la Intersindical Alternativa de Catalunya Ariadna Masmitkà ‘Masmi’. També va admetre que la travessia afronta un escenari “més tens” pel conflicte a l’Orient Mitjà. ‘Masmi’ va defensar que fan “res il·legal”, i va acusar Israel d’anar contra la llei.
Per la seva part, el coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, va precisar que en l’última missió, duta a terme a l’octubre, van salpar 24 embarcacions i enguany són una trentena. La intenció és que s’hi acabin implicant en total al voltant d’un miler de persones en una setantena d’embarcacions de 70 països. Entre les naus atracades a la capital catalana també hi ha l’Arctic Sunrise, de Greenpeace, que oferirà suport marítim, tècnic i operatiu, i el vaixell de l’Open Arms, que també donarà ajuda tècnica i logística. El coordinador de l'expedició també va puntualitzar que “el que no ha canviat” respecte a l’altra missió és que Israel continua cometent “genocidi” i “colonització” sobre Palestina.
Representació catalana a l'expedició
La delegació catalana compta amb una quarantena de persones procedents del sindicalisme, de la política, d’entitats i moviments socials. Hi ha noms com els de l’exalcaldessa de Montcada i Reixac Laura Campos (Comuns); la mateixa ‘Masmi’ i Jordi Gassiot, també de la Intersindical Alternativa; Manaia Lasnier, d'Arran; l’activista Maria Zendrera; membres de la CGT com ara Saturnino Mercader ‘Merca’, i Judit Piñol, una de les portaveus en suport a la Flotilla en les acampades fetes a Barcelona.
La Flotilla ha sortit set mesos després de l’anterior expedició, en què anaven l’exalcaldessa Ada Colau, el regidor d’ERC Jordi Coronas, la diputada de la CUP Pilar Castillejo i l’activista Greta Thunberg, entre d’altres. La comitiva, després de superar alguns problemes tècnics, va ser interceptada per Israel a prop de les costes de Gaza. Van ser detinguts i retinguts per les forces de seguretat i alguns activistes van denunciar maltractaments físics i psicològics. Aquestes detencions, entre les quals les de Colau i Corona, van tenir resposta als carrers de Catalunya amb diferents manifestacions.