La Flotilla afronta la nova missió a Gaza en un escenari «més tens» pel conflicte a l’Orient Mitjà

La Global Sumud Flotilla afronta la nova missió humanitària a Gaza en un escenari “més tens” pel conflicte que hi ha a l’Orient Mitjà. Així ho ha dit una de les integrants de l’expedició, i membre de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Ariadna Masmitjà "Masmi", que ha admès que això pugui suposar "més riscos” respecte a l’anterior comitiva, que va salpar a l’octubre de Barcelona.
Tot i això, Masmi ha defensat que “no es fa res il·legal” i ha acusat Israel d’anar contra la llei “aturant-nos en aigües internacionals”. La iniciativa ha començat a preparar la sortida des del Moll de la Fusta amb el carregament de motxilles escolars, procedents dels “Països Catalans i Galícia”, arribades d’una vuitantena de centres i esplais.
La missió, segons ha xifrat un altre integrant de la Global Sumud Flotilla, Pablo Castilla, comptarà amb un total de 70 embarcacions amb més d’un miler de participants. Des de la capital catalana, salparan una quarantena de vaixells, entre els quals els de l’Open Arms i Greenpeace. Castilla ha indicat que la idea és que se'n vagin sumant durant la travessia.
L'expedició "més gran de la història"
Els impulsors de la Global Sumud Flotilla pretenen que la del 12 d'abril sigui l'expedició "més gran de la història" amb la voluntat, ara sí, d'aconseguir trencar el bloqueig israelià. La nova flotilla, que ha comptat amb el suport del PSC, ERC, els Comuns i la CUP a la roda de premsa des de la cambra catalana, partirà des del port de la capital catalana i comptarà amb 100 vaixells i unes 3.000 persones. A més, aquest cop s'incorporarà el vaixell d'Open Arms per aportar la seva experiència en la tasca humanitària a les aigües del mar Mediterrani.
Saif Abukeshek, coordinador de la Global Sumud Flotilla, ha detallat que dels 100 vaixells previstos, la gran majoria sortiran des de Barcelona. Entre els integrants de l'expedició hi haurà uns 1.000 metges, però també personal d'altres àmbits com educadors o constructors. També investigadors perquè puguin analitzar quins crims ha comès Israel a la Franja, tant en l'àmbit humà com en el climàtic. Amb tot, però, sempre que el govern de Benjamin Netanyahu no els intercepti, com en l'última ocasió.
En la ruta hi haurà representants de "totes les nacions" del món, tot i que encara no s'ha volgut concretar els noms. És previsible que hi hagi polítics catalans, com en l'última ocasió, en què van participar l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el regidor d'ERC a la capital catalana, Jordi Coronas; i la presidenta parlamentària de la CUP, Pilar Castillejo.