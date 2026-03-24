Trump enviarà 3.000 soldats d'elit a l'Orient Mitjà

Trump es prepara per enviar 3.000 soldats al Golf Pèrsic. Segons ha avançat The Wall Street Journal, aquests se sumarien als 2.500 militars que ja estan de camí a l'Orient Mitjà i que hi haurien d'arribar aquest divendres. Mentrestant, però, el president dels Estats Units va anunciar aquest dilluns que posposava cinc dies l'ultimàtum a l'Iran després d'amenaçar a Teheran per reobrir l'estret d'Ormuz. Si no ho feien, va dir que atacaria les centrals elèctriques iranianes.
Aquests 3.000 soldats formarien part d'una unitat d'elit, concretament, la 82a Divisió Aerotransportada, que serveix per intervenir ràpidament en zones de guerra i controlar punts estratègics. Aquesta va ser la mateixa divisió que va participar en el desembarcament de Normandia.
Enmig de tot el conflicte a l'Orient Mitjà, es desconeix si Washington i Teherán han dialogat, si bé la premsa nord-americana apunta que sí que haurien parlat a través d'intermediaris com Egipte, Pakistan i Turquia. D'altra banda, segons The New York Times, Trump hauria dialogat fa uns dies amb Mohammed bin Salman, el príncep hereu d'Aràbia Saudí, que l'hauria forçat a continuar amb la guerra.
El Govern aprova un paquet de mesures per fer front a la guerra
Aquest dimarts, el Govern ha aprovat un paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Després de reunir-se amb els grups i de tenir el full de ruta del govern espanyol, l'executiu català ha fet el pas i ha mobilitzat 400 milions d'euros, que inclouen ajudes a les famílies vulnerables per pagar aliments i subministraments, o línies específiques per empreses i autònoms per fomentar la internacionalització, diversificar mercats o aprofundir en la transició energètica. Es tracta d'un paquet inicial que es pot adaptar si la guerra s'allarga.