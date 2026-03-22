Sánchez exigeix reobrir l'estret d'Ormuz i preservar totes les centrals d'energia de l'Orient Mitjà

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha exigit l'obertura de l'estret d'Ormuz i "la preservació de tots els jaciments energètics de l'Orient Mitjà" davant la guerra. En un missatge a la xarxa social X, Sánchez ha afirmat que la situació actual és "punt d'inflexió global" i ha advertit que "una escalada addicional podria desencadenar una crisi energètica a llarg termini per a tota la humanitat". "El món no hauria de pagar les conseqüències d'aquesta guerra", ha avisat.
En les últimes hores, el president nord-americà, Donald Trump, ha amenaçat de destruir les centrals si en 48 hores no es reobre l'estret. En un missatge a Truth Social, Trump ha assegurat que els atacs començarien per "la planta més gran" del país, i ha situat la data límit durant la nit de dilluns a dimarts.
Per la seva banda, des de l'Iran li han respost que es tancarà "completament" Ormuz si els Estats Units ataquen les seves plantes elèctriques. Així ho ha dit, segons l'agència estatal iraniana, el portaveu del quarter general central Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, que coordina les forces armades del país. En cas que l'amenaça de Trump es faci efectiu, l'Iran assegura que "totes les centrals elèctriques, les infraestructures energètiques i les infraestructures de tecnologia de la informació del règim sionista seran àmpliament atacades".
Així mateix, l'Iran ha afegit que si els Estats Units destrueix les seves plantes elèctriques, totes les empreses similars de la regió que tinguin accionistes nord-americans seran "completament destruïdes" i que les centrals elèctriques dels països de la regió que allotgen bases americanes seran "objectius legítims".
L'estret d'Ormuz és essencial per al transport internacional de gas natural liquat i petroli, ja que hi passa un 20% del consum mundial. Per això, des del govern espanyol han demanat que s'obri i que es preservin totes les centrals d'energia.