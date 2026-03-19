L'administració dels Estats Units ha obert la porta a retirar les sancions sobre el petroli iranià per frenar la pujada de preu de l'energia a causa del tancament de l'estret d'Ormuz. El secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, ha afirmat en una entrevista a la cadena Fox Business aquest dijous que l'administració estatunidenca està considerant l'opció d'aixecar les sancions sobre el cru procedent de l'Iran que ja estigui carregat en vaixells: "En els pròxims dies, podríem aixecar les sancions al petroli iranià que ja es troba a alta mar. Són uns 140 milions de barrils, així que, depèn de com es calculi, això representa entre deu dies i dues setmanes de subministrament que els iranians ja estaven extraient", ha indicat Bessent. En cas d'executar-se la retirada, aquesta seria la segona retirada de les sancions per part dels EUA, ja que ja van aixecar temporalment -durant un mes- les restriccions sobre el petroli rus. \r\n