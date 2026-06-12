Illa activa un grup de treball per posar fil a l'agulla en cinc infraestructures ferroviàries

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres, a la Trobada Empresarial al Pirineu , que en les properes setmanes posarà en marxa un equip de treball per estudiar cinc infraestructures: tota la línia ferroviària del Maresme; com donar continuïtat al desdoblament de la R3 que va fins a Puigcerdà; com abordar el túnel del Garraf (en aquests moments s’ha fet una reparació, però s’ha de decidir com entomar el seu futur); la línia orbital i l’eix transversal ferroviari.
Salvador Illa s’ha mostrat “optimista” sobre el finançament, l’amnistia i la quitança del FLA. Ha reiterat que encara no ha escoltat arguments sòlids en contra de l’acord de finançament: “L’últim president autonòmic amb qui vaig parlar-hi va ser Alfonso Rueda, de galícia. Em deia que no ho veia, però no em deia perquè. Per què ve de Catalunya?”. Sobre l’amnistia, Illa ha refermat el seu criteri: “Estem pendents del Tribunal de Justícia de la UE i del TC, però hem demanat l’aplicació immediata”. Illa ha mostrat “respecte” al poder judicial, però ha demanat al poder judicial que respecti les decisions del poder executiu.
Illa ha fet aquest divendres una defensa del model europeu de creixement enfront les “tres amenaces” que representen els actuals governants dels Estats Units (amenaça política), Rússia (militar) i la Xina (econòmica). Illa ha propugnat la generació de prosperitat, en llibertat i democràcia, i amb un estat del benestar amb un sistema públic d’educació, sanitat i pensions.
Què fer davant aquests tres perills? “Ser al món”, esmentant el seu recent viatge a Califòrnia, on va reforçar el vincle amb el govern demòcrata de l’estat, com també a Brussel·les per ajudar a construir l’”Europa federal” que ara és imprescindible. Ha advertit que cap país pot afrontar sol aquests reptes. “Europa ha funcionat bé com a mercat lliure, però ara cap potenciar l’Europa política”, ha dit. Illa ha al·ludit als valors de l’humanisme cristià com un element bàsic: “És bo tenir-los presents en moments de canvis com els actuals”. Ha aprofitat per recordar la visita del Papa, la seva recent encíclica sobre la IA i l’acte de la Sagrada Família que “va il·luminar el món”.
Salvador Illa ha elogiat el Papa: “Tinc una impressió immillorable del Sant Pare” i ha explicat que es va emocionar a la presó de Can Brians quan va veure Lleó XIV abraçant les dues recluses que van intervenir. Ha dit que va aplaudir 7 minuts, però que ho hagués fet molt més: “És un home prudent i valent alhora”. Citant el Papa, ha defensat que les diferències en la política mai han de portar a la voluntat de voler destruir l’adversari.
Illa ha assenyalat les condicions necessàries per fer factible la prosperitat compartidas que és l’objectiu del Govern: un marc d’estabilitat, que es plasmarà en uns pressupostos que tindran també impacte sobre els Pirineus, amb el desplegament de la fibra òptica, el futur hospital del Pla d’Urgell, l’eix Berga-Bagà o tot el referent a la N-260.
Un altre requisit és “la confiança en nosaltres mateixos i en el país”. Després, “no deixar ningú enrere”, que en el pla social vol dir empènyer una política d’habitatge. I finalment ha esmentat l’esperança, defugint la idea que qualsevol temps passat va ser millor.