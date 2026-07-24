El Govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1-O

El Govern ha presentat aquest divendres un escrit davant el departament segon de la secció d'enjudiciament del Tribunal de Comptes en què sol·licita l'aplicació de la llei d'amnistia i que s'aixequin les mesures cautelars per l'1-O i l'acció exterior. La Generalitat compareix "exclusivament" en la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei d'amnistia, i "únicament a l'efecte de formular les al·legacions que aquesta norma reserva a aquesta condició", segons un comunicat del Govern.
El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia tot i la sentència del TJUE, que avala la llei. La presentació de l'escrit es fa de manera anticipada, sense esperar l'eventual tràmit d'audiència que pugui acordar el mateix Tribunal de Comptes, "atès el caràcter preferent i urgent que la Llei Orgànica d'Amnistia atribueix a la seva aplicació".
La Generalitat considera que, en establir la llei l'obligació de tramitar aquests procediments amb caràcter prioritari i de resoldre'ls en un termini màxim de dos mesos, és procedent traslladar des d'aquest moment la posició institucional que li correspon com a entitat del sector públic presumptament perjudicada.
En l'escrit presentat, el Govern manifesta expressament la seva conformitat amb l'extinció de les responsabilitats comptables derivades dels fets examinats, en considerar que, a la llum de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i de la doctrina establerta pel Tribunal Constitucional (TC), "escau aplicar la llei d'amnistia i dictar la corresponent resolució absolutòria".
La Generalitat defensa que les institucions públiques han d'actuar amb "plena coherència" amb el marc legal vigent i amb les decisions dels tribunals europeus i constitucionals, contribuint així a "garantir la màxima seguretat jurídica i l'efectiva aplicació de les lleis".
Aquesta iniciativa respon, segons el Govern, a la voluntat d'exercir les facultats que la llei li reconeix expressament i de contribuir al "tancament definitiu" d'un dels darrers procediments de responsabilitat comptable encara pendents vinculats al procés.