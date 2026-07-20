El Tribunal de Comptes tampoc aplica immediatament l'amnistia malgrat l'aval d'Europa

Ni l'aval d'Europa aconsegueix l'aplicació plena i immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha fet cas omís de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que, després de resoldre les qüestions prejudicials, permetia aplicar la norma sense dilacions. Per contra, el tribunal ha reactivat el procediment i ha donat deu dies a les parts per tal que formulin al·legacions sobre l'aplicació de l'amnistia i que tinguin a veure amb l'origen dels fons utilitzats per les despeses del procediment investigat.
La resposta a les qüestions prejudicials que havia plantejat el Tribunal de Comptes és molt clara. Es refereix a les despeses pel referèndum i la promoció exterior del procés, que la Fiscalia xifra entre tres i cinc milions d'euros. El Tribunal dubtava si podien afectar els interessos financers europeus, però el TJUE ho nega. En la causa hi ha una trentena d'exalts càrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont, com Oriol Junqueras, Francesc Homs, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Raül Romeva, Dolors Bassa o Andreu Mas-Colell. El Tribunal de Comptes va celebrar el judici però va suspendre la sentència fins que es pronunciés el TJUE, i ara l'ha reactivat.
Amb la decisió presa aquest dilluns, i tot i la resposta a les seves qüestions prejudicials, que donaven la raó als demandats, el Tribnual de Comptes no aplicarà de moment l'amnistia. També diu a les parts que aportin la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels fons utilitzats per a realitzar les despeses de l'1-O, segons un comunicat del tribunal. El tribunal considera que la resolució del TJUE no veu incompatible l’aplicació de la llei d’amnistia quan els béns o fons disposats no procedeixin de la Unió Europea o no estiguessin destinats a la mateixa institució europea.
El tribunal emfatitza que la decisió del TJUE “rebutja les al·legacions dels demandats que qüestionaven la independència i imparcialitat del Tribunal de Comptes”. De fet, era un dels arguments de la defensa dels processats, al·legar que la institució no formava part del poder jurisdiccional. La providència també informa que un cop conclòs aquest tràmit de deu dies, “el procediment continuarà la tramitació d’acord amb el dret”. Per tant, demora l’aplicació de l’amnistia.
Societat Civil Catalana, qui és acusació, demana 5,3 milions a la trentena d'exalts càrrecs de l'1-O. La Fiscalia situava aquesta xifra en els tres milions d'euros, però posteriorment va demanar l'aplicació de l'amnistia per a tots els encausats. La vista oral ja es va fer, però la sentència va quedar pendent de la possible amnistia i les qüestions prejudicials. Ara, el tribunal reobre el cas, amb aquest primer tràmit d'al·legacions que fa que l'amnistia s'endarrereixi malgrat l'aval europeu.