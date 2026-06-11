La Seu d'Urgell, epicentre del món econòmic durant dos dies

La Seu d'Urgell es convertirà durant dos dies veus en el centre del debat econòmic de Catalunya i Andorra amb la 37a Trobada Empresarial al Pirineu que tindrà lloc aquest dijous 11 i divendres 12. Més de 900 assistents confirmats, una seixantena de periodistes acreditats i 21 hotels ocupats és el balanç de la cita tindrà lloc al Palau Municipal d'Esports amb el lema "El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem".
La presidenta de la Trobada, Montse Pujol, ha destacat la solidesa de les xifres en un moment exigent per al sector: "El Pirineu és un espai privilegiat per agafar perspectiva. En un moment com l'actual, en què tot trontolla, trobar-se presencialment és una decisió estratègica. Les empreses d'aquí i d'arreu ho saben molt bé: la confiança és avui el principal avantatge competitiu, i la confiança només neix en la proximitat", ha explicat.
Renzi, Borrell, Illa i Espot, entre les veus destacades
El lema d'enguany interpel·la directament el teixit empresarial davant un escenari econòmic mundial en plena transformació. L'obertura anirà a càrrec del cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot i el matí continuarà amb el diàleg entre Josep Borrell, president del CIDOB i alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors entre 2019 i 2024 i l'economista Isidre Sala.
A nivell geopolític l'esdeveniment també comptarà amb la presència de l'exprimer ministre italià i actual senador Matteo Renzi, que el divendres parlarà sobre el paper d'Europa en el nou ordre geoestratègic. El mateix divendres el president de la Generalitat, Salvador Illa, dialogarà amb el periodista Josep Puigbó i la cloenda comptarà amb la participació d'una representació del govern espanyol.
Estratègies empresarials, intel·ligència artificial i mirada lleidatana
El programa inclou una taula d'estratègies empresarials que reunirà Mar Nogareda, vicepresidenta d'Hipra; Félix Revuelta, fundador de Naturhouse, i Jaume Miquel, president de Tendam -grup que aglutina marques com Cortefiel, Women'secret, Springfield o Pedro del Hierro-, en una sessió moderada pel periodista Antoni Bassas. La intel·ligència artificial tindrà un espai propi de la mà de Josep Maria Ganyet, CEO de Mortensen, que presentarà la conferència "La IA no existeix, la feina tampoc" i moderarà una taula de startups catalanes i andorranes amb Repscan, Colorsensing, Agrin'Pulse, Aiball i 4Mediks.
La mirada lleidatana arribarà amb la taula "Trajectories empresarials d'èxit en clau personal i lleidatana", que aplegarà Carles Camí (Mirasan i Monlau), Tomàs Cusiné (Castell del Remei), Patricia Romero (Romero Polo) i Dolors Puyol (Premier Pigs). El programa es completa amb una taula d'economistes amb Guillem López Casasnovas (UPF) i Estefania Molina, i una conferència sobre salut i longevitat a càrrec del divulgador Xevi Verdaguer.
Quasi quatre dècades de la Trobada Empresarial al Pirineu
Amb 37 anys de trajectòria, la Trobada Empresarial al Pirineu s'ha consolidat com una de les reunions empresarials de referència de Catalunya i Andorra. Des de la seva creació, el 1990, ha reunit més de 500 ponents i més de 10.000 assistents, i s'ha convertit en un espai de debat, reflexió i networking entre empresariat, equips directius, responsables institucionals i professionals de sectors diversos.