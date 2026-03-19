El Dow Jones estatunidenc va tancar la sessió d'aquest dimecres amb unes pèrdues de l'1,63%. L'EuroStoxx50, l'índex europeu, va caure un 0,54% i només l'Ibex 35, molt castigat ja per la crisi a l'estret d'Ormuz, va esquivar la patacada al vell continent. Tot plegat, arran de l'atac d'Israel a les instal·lacions iranianes de Pars Sud, el jaciment de gas més gran del món.
Amb una àrea total de 9.700 quilòmetres quadrats, produeix prop del 80% del gas de l'Iran. Els bombardejos han afectat alguns dipòsits i una refineria, i han obligat a desallotjar els treballadors i a desplegar els equips d'emergències.
L'atac és un pas més en la guerra energètica a l'Orient Mitjà i arriba el dia que la Reserva Federal (FED) dels Estats Units ha decidit mantenir els tipus d'interès pel temor a una onada inflacionària, tot i la pressió de Donald Trump per abaixar-los. I és que el líder de la Casa Blanca ha admès en un missatge a Truth Social que no estava informat de l'operació d'Israel i ha assegurat que "no es repetirà" perquè es tracta d'instal·lacions fonamentals. Poc després, els Estats Units han afirmat que sí que havien validat el moviment "per pressionar l'Iran a permetre el transport comercial per l'estret d'Ormuz".
Al seu torn, Qatar ha titllat l'atac israelià de "perillós i irresponsable". I és que comparteix el jaciment amb l'Iran (la part qatariana s'anomena Cúpula). Per la part europea, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha fet una crida a implementar una "moratòria" sobre els atacs dirigits contra infraestructures civils i, sobretot, energètiques, en el transcurs de la guerra.