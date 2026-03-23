Trump posposa cinc dies l'ultimàtum a l'Iran i restaura la calma a les borses internacionals

La incertesa geopolítica entre els Estats Units i l'Iran ha trasbalsat els mercats durant la primera sessió de la setmana. El president nord-americà, Donald Trump, ha ordenat posposar "qualsevol atac militar" contra les centrals elèctriques iranianes. Aquest cap de setmana, el magnat republicà havia donat 48 hores a Teheran per reobrir l'estret d'Ormuz o atacaria les infraestructures de l'Iran. Avui, però, ha allargat cinc dies més aquest ultimàtum. A primera hora, els mercats han obert amb xifres negatives i grans descensos, evidenciant la inestabilitat geopolítica. Hores després, però, els mercats ja han començat a recuperar-se.
Donald Trump assegura que ha mantingut unes converses molt fructíferes amb l'administració iraniana, les quals han permès alleugerir mínimament les tensions entre ambdós països: “Basant-me en el to d’aquestes converses en profunditat, detallades i constructives, que continuaran durant tota la setmana, he donat instruccions al departament de guerra perquè posposi qualsevol i tots els atacs militars contra les centrals elèctriques i la infraestructura energètica iranianes durant un període de cinc dies, subjecte a l’èxit de les reunions i debats en curs”, ha argumentat Trump a través de Truth Social, la seva xarxa social.
Poques hores abans que acabi el termini per al seu ultimàtum, l'Ibex-35 ja ha reobert sessió amb fortes caigudes. En concret, el parquet espanyol ha registrat caigudes de l'1,87%, el que suposa la pèrdua de 16.500 enters. L'ultimàtum de Donald Trump no només ha provocat un sotrac per a la borsa espanyola, sinó que també ha repercutit en les primeres sessions de la setmana dels parquets internacionals. Les principals borses europees han iniciat la jornada en negatiu, amb baixades de l'1,8% per a Milà, de l'1,93% per a Frankfurt, de l'1,39% per a París i de l'1,38% per a Londres. Igualment, les principals borses asiàtiques també registren fortes correccions aquest dilluns.
L'impacte per al sector de la banca
El sotrac de l'Ibex-35 d'aquest matí també ha generat un impacte per al sector bancari de la borsa. Entitats com BBVA, CaixaBank, Banc Santander o Banc Sabadell registren retrocessos superiors al 2%. Fins i tot cauen les empreses energètiques, que van resistir millor els primers compassos de la crisi a l’Orient Mitjà. És el cas, per exemple, de Repsol (-1,6%), Naturgy (-1,7%) o Endesa (-2,2%).
La incertesa geopolítica de les darreres setmanes continua propulsant el preu de l'energia. El petroli continua disparat i se situa cap als 113,8 dòlars el barril de Brent. El director de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE), Fatih Birol, ha titllat de "molt greu" la crisi energètica actual, emmarcada en el bloqueig de l'estret d'Ormuz i els atacs a infraestructures energètiques de l'Orient Mitjà. En aquest sentit, també ha augurat que "cap país" serà "immune" als seus efectes, per la qual cosa ha fet una crida a un "esforç global" per abordar la crisi conjuntament.