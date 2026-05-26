Els jubilats podran tornar a treballar com a autònoms sense deixar de cobrar tota la pensió

Els jubilats podran treballar com a autònoms i mantenir el 25% de la pensió a partir de finals d'agost. És la nova mesura que el govern espanyol ha aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres mitjançant un reial decret que regula el règim jurídic de la jubilació flexible i que vol incentivar el retorn al mercat laboral de la població més gran de 65 anys.
Aquesta modalitat de jubilació només estava disponible per als assalariats. Ara, el pensionista podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l’activitat per compte propi. A més, el nou reial decret amplia la jornada laboral compatible amb la pensió i permet treballar entre un 33% i un 80% de la jornada -abans de la reforma el percentatge oscil·lava entre el 25% i el 75%-.
Així, el govern espanyol permetrà als jubilats compatibilitzar una feina com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió, tot i que amb una condició: sempre que no hagin estat donats d’alta com a treballadors per compte propi en els tres anys anteriors a la data de jubilació.
Quant augmentarà la pensió dels jubilats que tornin a treballar?
El reial decret entrarà en vigor tres mesos després de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), a finals del mes d'agost, i també contemplarà que, durant el període de jubilació flexible, el treballador continuarà tenint la condició de pensionista a efectes d’assistència sanitària i protecció social. No serà necessari esperar un “període mínim” des de la jubilació per sol·licitar la jubilació flexible i s’hi podrà accedir “en qualsevol moment”, un cop reconeguda la pensió.
Els que tornin a treballar sis mesos després de jubilar-se "podran millorar la quantia de la seva pensió amb incentius addicionals", ha dit la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, que ha assegurat que aquestes mesures continuen "la senda de reformes iniciades el 2021 per a fer més flexible el pas de l’ocupació a la jubilació". Concretament, les jornades a temps parcial que es trobin entre el 55% i el 80% incrementaran l’import de la pensió en un 25%, mentre que les que siguin iguals o superiors al 33%, però inferiors al 55%, l'apujaran un 15%.
Pels pensionistes que hagin accedit de manera involuntària a una jubilació anticipada, per exemple, perquè la seva empresa va fer un ERO, quan tornin a la jubilació plena des de la flexible, veuran millorada la pensió inicial en recalcular-se la seva base reguladora i el percentatge aplicable, segons el període de cotització acreditat, ha aclarit el Ministeri. Amb tot, la nova regulació s’aplicarà a tots els règims de la Seguretat Social, a excepció dels funcionaris civils de l’estat, les forces armades i el personal de servei de l’administració de justícia.