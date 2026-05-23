L'ajut de fins a 115 euros al mes per fill que pots demanar si compleixes aquests requisits

Les ajudes destinades a les famílies amb fills són una eina clau per garantir la igualtat d’oportunitats i alleugerir la càrrega econòmica que suposa la criança, especialment en un context marcat per l’augment del cost de vida. Aquest suport públic contribueix a cobrir despeses bàsiques com l’alimentació, l’educació o la conciliació familiar, alhora que actua com un mecanisme de protecció davant situacions de vulnerabilitat.
Entre aquestes ajudes destaca el Complement d’Ajuda per a la Infància (CAPI), una assignació mensual que, en determinades situacions, es pot percebre encara que no es compleixin les condicions per cobrar l’ingrés mínim vital (IMV).
Qui pot demanar-ho?
Tot i que aquest suport està vinculat al sistema de l’IMV, funciona amb uns criteris propis i no exigeix necessàriament ser beneficiari d’aquesta prestació principal. Segons recorda el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, l’ajut està adreçat a unitats familiars amb menors d’edat que acreditin els requisits de residència, convivència i uns ingressos dins dels marges establerts.
Per accedir-hi, la Seguretat Social fixa uns topalls d’ingressos que varien segons la composició familiar. Per exemple, una llar formada per un adult i un menor no pot superar els 2.861,04 euros mensuals, mentre que en famílies més nombroses aquest límit pot arribar als 4.841,76 euros.
A banda dels ingressos, també es revisa el patrimoni de la unitat familiar, deixant fora del càlcul l’habitatge habitual. En funció del nombre de convivents, el màxim permès oscil·la aproximadament entre els 55.460 i els 102.997 euros. Aquest marge permet que famílies amb alguns estalvis o determinats béns patrimonials també puguin accedir a l’ajuda.
Quants diners es poden rebre?
La quantitat que es rep depèn tant del nombre de menors com de la seva edat, de manera que l’import final pot incrementar-se en funció dels fills que integrin la llar. Durant el 2026, la prestació per fill segons l'edat queda així:
- 115 euros mensuals per als menors de tres anys.
- 80,50 euros per als infants d’entre tres i sis anys.
- 57,50 euros al mes per als que tenen entre sis i divuit anys.
La gestió de la sol·licitud es fa a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Habitualment es tramita dins del procediment de l’ingrés mínim vital, tot i que també es pot presentar de forma separada. Per facilitar el procés, la Seguretat Social posa a disposició dels ciutadans un simulador oficial que permet verificar prèviament si es compleixen els requisits.