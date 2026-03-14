L'ajut per als jubilats que no hagin cotitzat a la Seguretat Social: 564 euros al mes

La piràmide de població catalana ja fa temps que té la base a la part superior. El nombre de persones jubilades és molt i gran i va a l'alça, i la majoria es beneficien de les pensions de la Seguretat Social. Però entre els jubilats, n'hi ha que no han cotitzat prou anys, i per tant no tenen dret a rebre les pensions. La situació els deixa sense un ingrés transcendental per poder fer vida amb normalitat. Un problema que intenta pal·liar una pensió de l'Imserso.
L'Institut de Gent Gran i Serveis Socials coordina un ajut dirigit a les persones jubilades que no cobren pensió de la Seguretat Social, tot i que el pot demanar tothom que compleixi els següents requisits. Cal tenir més de 65 anys i haver residit a Espanya com a mínim deu anys, entre els 16 i el moment de sol·licitud. D'aquests, almenys dos han de ser consecutius i immediatament previs a demanar l'ajut.
Però a banda, per poder accedir a la pensió, els ingressos personals han d'estar per sota dels 7.905 euros anuals. Una manera d'assegurar-se que la pensió va dirigida a les persones que realment necessiten l'ajut. També és té en compte la situació econòmica de l'habitatge del demandant, calculant la renda conjunta de la unitat familiar i establint límits d'ingressos en funció del nombre de convivents.
Amb tot, la quantia de la pensió pot arribar als 564,70 euros mensuals, distribuïts en catorze pagues. Per tant una suma que escala als 7.905 euros l'any. Una xifra més baixa que les pensions de la Seguretat Social però que pot alleujar situacions econòmiques d'emergència.
Alerta amb l'error
Un gir judicial ha fet que milers de jubilats tinguin la possibilitat de cobrar fins a 14.000 euros. El fet és que s'ha detectat un error en l'aplicació d'un complement en referència a les cures dels fills. Aquest complement de la pensió va quedar fora de l'abast d'alguns beneficiaris que complien amb els requisits.
Concretament, el Tribunal Suprem ha establert que el complement de maternitat que va aprovar el Partit Popular durant el mandat de Mariano Rajoy ha de ser gaudit tant per les mares com els pares. Aquest complement va estar vigent entre l'1 de gener de 2016 i el 3 de febrer del 2021, i va dirigit a ambdós progenitors, no únicament la dona.
Per sol·licitar aquest import cal que el pensionista entregui una sol·licitud de revisió a la Seguretat Social i especifiqui quin és el complement que desitja cobrar en mode de suplement retroactiu. La petició la poden fer tant els homes com les dones, ja que també pot haver-hi el cas que les dones no gaudissin del complement durant els anys que va ser vigent.