Lleó XIV s'acomiada d'Espanya reivindicant l'acollida com a «oportunitat d'enriquiment» entre pobles

El papa Lleó XIV ha posat punt final a la setmana de gira per Espanya que ha acaparat les mirades de tothom aquests darrers dies. S'ha acomiadat de Tenerife, on ha passat les últimes vint-i-quatre hores, amb una jornada dedicada a la migració, una de les qüestions socials que ha centrat bona part del seu pontificat. El Papa, però, no ha pogut enlairar-se com estava previst a causa d'una anomalia en l'avió on havia de viatjar.
Abans de tornar a Roma, el pontífex ha reivindicat l’acollida com “una oportunitat d’enriquiment entre pobles”, ha advertit que “tots som, d’alguna manera, migrants” i ha llançat un missatge directe contra les màfies que s’aprofiten de les persones que intenten arribar a Europa. La jornada a Tenerife l’ha portat al centre d’acollida d’emergència Las Raíces, a San Cristóbal de La Laguna, on actualment resideixen 753 persones migrants. Després d'escoltar els testimonis de diversos residents i responsables del centre, el Papa ha elogiat la tasca de les administracions, les entitats socials i els treballadors que atenen els refugiats que arriben a les illes.
Posteriorment, Lleó XIV s’ha traslladat a la plaça del Crist de La Laguna per participar en una trobada amb organitzacions eclesials i entitats dedicades a la integració dels migrants. Davant milers d'assistents, ha insistit que integrar no significa esborrar la història ni les arrels de qui arriba. “Qui arriba aprèn a habitar una terra nova i qui rep aprèn a fer més gran la seva pròpia casa sense perdre la seva identitat”, ha afirmat el pontífex.
Un missatge contundent contra les màfies
El pontífex també ha dedicat algunes de les seves paraules més dures a les xarxes criminals que operen en les rutes migratòries. Ha denunciat les màfies que trafiquen amb persones, retenen documentació, exploten treballadors i converteixen el sofriment en un negoci. “Atureu-vos. Per cada vida perduda i cada família enganyada haureu de respondre davant la justícia divina”, ha advertit.